Ιλον Μασκ : Viral η ανάρτηση για το νέο Cybertruck , με UFO στον ουρανό

Πριν λίγες ημέρες, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, εξέπληξε για άλλη μια φορά την αυτοκινητοβιομηχανία αποκαλύπτοντας ένα εκπληκτικό νέο Tesla Cybertruck, αξίας 5.000 δολαρίων, το οποίο πρόκειται να φέρει επανάσταση στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Ο Μασκ χθες, 1 Δεκεμβρίου, ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Χ ένα βίντεο virtual reality (εικονικής πραγματικότητας) με το Cybertruck να πετά στον νυχτερινό ουρανό του μέλλοντος ενώ από πάνω του φαίνονται βραχίονες από UFO, όπως στις ταινίες επιστημονικής φαντασίας του Χόλιγουντ, η οποία έχει ξεπεράσει τα 55 εκατ. προβολές.

