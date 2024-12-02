Τρεις άνθρωποι πέθαναν και τουλάχιστον 32 νοσηλεύτηκαν στις Φιλιππίνες αφού έφαγαν μια υπό εξαφάνιση θαλάσσια χελώνα.

Όπως μεταδίδει το BBC, δεκάδες ιθαγενείς Teduray ανέφεραν συμπτώματα όπως διάρροια, έμετο και κοιλιακούς σπασμούς αφού μαγείρεψαν και έφαγαν τη θαλάσσια χελώνα την περασμένη εβδομάδα σε μια παραθαλάσσια πόλη στην επαρχία Maguindanao del Norte, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Αν και είναι παράνομο το κυνήγι ή η κατανάλωση θαλάσσιων χελωνών σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας του περιβάλλοντος των Φιλιππίνων, τα θαλάσσια πλάσματα εξακολουθούν να τρώγονται ως παραδοσιακή λιχουδιά σε ορισμένες κοινότητες.

Ωστόσο, οι θαλάσσιες χελώνες που καταναλώνουν μολυσμένα φύκια μπορεί να είναι τοξικές όταν μαγειρεύονται και καταναλώνονται.

Μερικά από τα σκυλιά, τις γάτες και τα κοτόπουλα που τρέφονταν με την ίδια θαλάσσια χελώνα πέθαναν επίσης, δήλωσε στο BBC η Irene Dillo, τοπικός αξιωματούχος. Πρόσθεσε ότι οι Αρχές διερευνούν τα αίτια των θανάτων.

Η θαλάσσια χελώνα μαγειρεύτηκε ως adobo, ένα δημοφιλές πιάτο στις Φιλιππίνες που αποτελείται από κρέας και λαχανικά βρασμένα σε ξύδι και σάλτσα σόγιας.

Οι κάτοικοι του Datu Blah Sinsuat, μιας παραθαλάσσιας πόλης γνωστής για τις λευκές, αμμώδεις παραλίες και τα καθαρά νερά της, παίρνουν συχνά το φαγητό τους από τη θάλασσα. «Ήταν ατυχία γιατί υπάρχουν τόσα άλλα θαλασσινά στο χωριό τους - αστακοί, ψάρια», είπε η κ. Dillo.

Οι περισσότεροι από τους κατοίκους που νοσηλεύτηκαν πήραν έκτοτε εξιτήριο, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ οι τρεις που πέθαναν θάφτηκαν αμέσως - σύμφωνα με την τοπική παράδοση.

Ο Datu Mohamad Sinsuat Jr, τοπικός σύμβουλος, ανέφερε ότι είπε στους τοπικούς αξιωματούχους να επιβάλουν αυστηρά την απαγόρευση του κυνηγιού θαλάσσιων χελωνών στην περιοχή και δεσμεύτηκε ότι «αυτό το περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης δεν θα συμβεί ποτέ ξανά».

Τα περισσότερα είδη θαλάσσιων χελωνών έχουν κατηγοριοποιηθεί ως απειλούμενα και είναι παράνομο στις Φιλιππίνες να συλλέγονται, να βλάπτονται ή να σκοτώνονται οποιοδήποτε από αυτά. Ωστόσο, οι θαλάσσιες χελώνες κυνηγιούνται σε ορισμένους πολιτισμούς για τη σάρκα και τα αυγά τους, τα οποία πιστεύεται ότι περιέχουν φαρμακευτικές ιδιότητες.

Το 2013, 68 άνθρωποι στην ανατολική επαρχία Σαμάρ των Φιλιππίνων αρρώστησαν - και τέσσερις από αυτούς πέθαναν - αφού κατανάλωσαν μια θαλάσσια χελώνα που βρέθηκε κοντά στο χωριό τους.

