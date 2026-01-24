Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από γέφυρα και τραυματίστηκε σοβαρά

Tο περιστατικό σημειώθηκε σε παράδρομο της οδού Διαγόρα. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας

Γέφυρα στη Θεσσαλονίκη

Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από γέφυρα στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 το απόγευμα σε παράδρομο της οδού Διαγόρα.

Από την πτώση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το Α.Τ. Τούμπας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Τούμπα Ειδήσεις ατύχημα τραυματισμός Ελληνική Αστυνομία ΕΚΑΒ Κοινωνία γυναίκα 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark