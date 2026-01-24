Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έπεσε από γέφυρα και τραυματίστηκε σοβαρά

Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από γέφυρα στην περιοχή της Τούμπας, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 το απόγευμα σε παράδρομο της οδού Διαγόρα.
Από την πτώση η γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται από το Α.Τ. Τούμπας.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
