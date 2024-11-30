Γεωργία: Χιλιάδες συγκεντρωμένοι στην Τιφλίδα - 3η νύχτα φιλοευρωπαϊκών διαδηλώσεων

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι δήλωσε σήμερα ότι το κοινοβούλιο της χώρας δεν έχει καμία νομιμότητα μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου, με την πρόεδρο να τονίζει ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από το πόστο της όταν λήξει η θητεία της τον Δεκέμβριο.

Η Ζουραμπισβίλι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η προεδρία παραμένει ο μόνος νόμιμος θεσμός στη χώρα.

Η πρόεδρος έκανε αυτές τις δηλώσεις εν μέσω νέων διαδηλώσεων που γίνονται σήμερα στην πρωτεύουσα Τιφλίδα και σε άλλες πόλεις, διαδηλώσεις ξεκίνησαν αφότου ο πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίτζε ανακοίνωσε πριν μέρες ότι η Γεωργία αναβάλλει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Γεωργία διέρχεται περίοδο πολιτικής αναταραχής μετά την αμφισβητούμενη νίκη του Γεωργιανού Ονείρου στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στα τέλη Οκτωβρίου, μολονότι η φιλοδυτική αντιπολίτευση και η πρόεδρος Ζουραμπισβίλι καταγγέλλουν παρατυπίες. Η αντιπολίτευση μποϊκοτάρει το νέο κοινοβούλιο και πραγματοποιούνται διαδοχικές διαδηλώσεις, οι οποίες δεν έχουν μπορέσει να κάνουν την εξουσία να υποχωρήσει.

Σήμερα για τρίτη συνεχόμενη νύχτα διαδηλώσεων χιλιάδες φιλοευρωπαίοι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της Τιφλίδας. Οι δρόμοι στο κέντρο της πρωτεύουσας, κοντά στο Κοινοβούλιο, γέμισαν με διαδηλωτές, ορισμένοι κρατώντας σημαίες της ΕΕ και της Γεωργίας, δήλωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το Γεωργιανό Όνειρο και η κυβέρνησή του κατηγορούνται από τους πολιτικούς αντιπάλους του ότι απομάκρυναν την πρώην σοβιετική δημοκρατία από την ένταξη στην ΕΕ και, αντιθέτως, επιδιώκουν μια προσέγγιση με τη Μόσχα. Πολλοί Γεωργιανοί ωστόσο θεωρούν τη Ρωσία, η οποία εισέβαλε στη Γεωργία το 2008, ως απειλή για τη χώρα τους.

Η Γεωργία έλαβε καθεστώς υποψήφιας προς ένταξη χώρας τον Δεκέμβριο του 2023 αλλά στη συνέχεια οι Βρυξέλλες πάγωσαν τη διαδικασία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για σοβαρή υποχώρηση της δημοκρατίας. Η γεωργιανή κυβέρνηση από την πλευρά της ανακοίνωσε χθες ότι αναβάλλει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μέχρι τα τέλη του 2028.

Με αφορμή αυτήν την απόφαση, χιλιάδες φιλοευρωπαίοι Γεωργιανοί βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν με την αστυνομία να προβαίνει σε καταστολή και σε συλλήψεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.