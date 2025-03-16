Νόμο του 1798 για περιόδους πολέμου χρησιμοποίησε ο Τραμπ για την απέλαση των υπόπτων ως μελών της συμμορίας Tren de Aragua

Οι ΗΠΑ απέλασαν περί τους 200 ύποπτους ως μέλη της βενεζουελάνικης συμμορίας Tren de Aragua στο Σαλβαδόρ, όπου οδηγήθηκαν σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Για την απέλαση αυτή, ο Ντόναλντ Τραμπ επικαλέσθηκε νόμο του 1798 που έχει θεσπισθεί για περίοδο πολέμου.

Μετά την προσφυγή οργανώσεων για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά της επίκλησης του Νόμου περί Αλλοδαπών και Στάσης που χρησιμοποιήθηκε για τελευταία φορά κατά την διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου για την κράτηση των Ιαπώνων, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την αναστολή των απελάσεων για 14 ημέρες. Δεν έχει διευκρινισθεί αν τα τρία αεροσκάφη που μετέφεραν τα μέλη της συμμορίας, που έχει χαρακτηρισθεί από την Ουάσινγκτον «τρομοκρατική οργάνωση», είχαν ήδη απογειωθεί πριν από την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης ή όχι.

«Σήμερα, μία πρώτη ομάδα από 238 μέλη της βενεζουελάνικης εγκληματικής οργάνωσης Tren de Aragua έφθασε στην χώρα μας. Μεταφέρθηκαν αμέσως στο Κέντρο Κράτησης Τρομοκρατών (Cecot), για ανανεώσιμο διάστημα ενός έτους, ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε στο Χ.

«Ευχαριστώ το Σαλβαδόρ», απάντησε στην πλατφόρμα Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υπέγραψε την Παρασκευή την διαταγή απέλασης επικαλούμενος τον Νόμο περί Αλλοδαπών και Στάσης του 1798, αλλά η ανακοίνωση έγινε χθες.

Ο νόμος, ο οποίος επιτρέπει στον αμερικανό πρόεδρο εν καιρώ πολέμου να αποφασίζει την σύλληψη ή απέλαση υπηκόων εχθρικών χωρών, δεν έχει μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί παρά τρεις φορές, κατά κύριο λόγο κατά την διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων.

Τον Φεβρουάριο, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Tren de Aragua «τρομοκρατική οργάνωση» που συνιστά απειλή για την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη διαταγή απέλασης ο Τραμπ δηλώνει ότι η Tren de Aragua «διεξάγει ανορθόδοξο πόλεμο κατά του εδάφους των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο απευθείας, όσο και υπό την καθοδήγηση, παράνομη ή μη, του καθεστώτος Μαδούρο.

Η απόφαση καθιστά όλα τα μέλη της συμμορίας Tren de Aragua «υποψήφια για άμεση σύλληψη, κράτηση ή απέλαση».

Απαντώντας το Καράκας κατήγγειλε μία απόφαση της αμερικανικής κυβέρνηση που «ποινικοποιεί κατά κατάφωρα και αδίκως την βενεζουελάνικη μετανάστευση».

Η οργάνωση για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ACLU και η Democracy Forward ζήτησαν από δικαστήριο της Ουάσινγκτον (Περιφέρεια της Κολούμπια) να απαγορεύσει τις απελάσεις με το επιχείρημα ότι ο νόμος του 1798 δεν προορίζεται να χρησιμοποιείται σε καιρό ειρήνης.

Χθες, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την αναστολή των απελάσεων για 14 ημέρες. Η απόφαση επικρίθηκε από την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι διότι «θέτει σε κίνδυνο το κοινό και τις δυνάμεις της τάξης».

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο διευκρίνισε σήμερα ότι μαζί με τα μέλη της Tren de Aragua, οι ΗΠΑ απέλασαν προς το Σαλβαδόρ και 23 μέλη της MS-13 για να δικαστούν.

Η συμμορία Tren de Aragua δημιουργήθηκε το 2014 στη φυλακή Τοκορόν της Βενεζουέλας, στην επαρχία της Αράγουα. Εμπλέκεται σε δολοφονίες, απαγωγές, ληστείες, εμπόριο ναρκωτικών, πορνεία, εκβιασμούς και διακίνηση ανθρώπων.

Οι δραστηριότητές της απλώνονται σε πολλές χώρες της αμερικανικής ηπείρου, ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Κολομβία, η Χιλή και το Περού, σύμφωνα με τα στοιχεία των υπηρεσιών Πληροφοριών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

