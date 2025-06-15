Συνεχίζεται το αμοιβαίο σφυροκόπημα Ισραήλ-Ιράν

Η κρίση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται, καθώς Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν σφοδρά πλήγματα, μετατρέποντας τις τελευταίες ημέρες την περιοχή σε πεδίο σκληρών επιθέσεων. Οι εξελίξεις δημιουργούν ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, ενώ ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζει την ανάγκη να «*τελειώσει ο πόλεμος*».

Σκηνικό πολέμου: Βαλλιστικοί πύραυλοι και στοχευμένοι βομβαρδισμοί

Για δεύτερη διαδοχική νύχτα, το Ιράν εξαπέλυσε βαλλιστικές επιθέσεις εναντίον κατοικημένων περιοχών στο Ισραήλ. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής, ιρανικοί πύραυλοι έπληξαν το βόρειο Ισραήλ, με απολογισμό μια γυναίκα νεκρή και 13 τραυματίες στη Χάιφα, καθώς και θύματα σε αραβικές κοινότητες. Τα ξημερώματα, οι επιθέσεις επεκτάθηκαν στο κέντρο της χώρας, οδηγώντας στην κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στη Μπατ-Γιάμ και μιας κατοικίας στη Ρεχόβοτ. Ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται σε 7 νεκρούς και τουλάχιστον 140 τραυματίες.



Παράλληλα, η ισραηλινή αεράμυνα κατέρριψε drones στα Υψώματα του Γκολάν, κοντά στην Ιορδανία και το λιμάνι του Εϊλάτ, αποτρέποντας περαιτέρω πλήγματα σε κρίσιμες περιοχές.

Επιθέσεις σε ενεργειακές και πυρηνικές υποδομές

Η στρατιωτική δράση κλιμακώθηκε με επιθέσεις της ισραηλινής αεροπορίας σε ιρανικούς ενεργειακούς στόχους. Στις φλόγες παραδόθηκε το διυλιστήριο «Σαχράν», που εξυπηρετεί την Τεχεράνη, ενώ ισραηλινά drone έθεσαν εκτός λειτουργίας την πλατφόρμα του κοιτάσματος φυσικού αερίου South Pars στα ιρανικά ύδατα του Περσικού Κόλπου.



Ταυτόχρονα, συνεχείς βομβαρδισμοί σημειώθηκαν στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Νατάνζ και Ισπαχάν, αν και, σύμφωνα με το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο, το Ισραήλ δεν έβαλε κατά του Φορντό, αντίθετα με τις αναφορές ιρανικών πρακτορείων. Επιπλέον, ιρανικά μέσα υποστήριξαν πως το κτήριο του Υπουργείου Άμυνας στην Τεχεράνη βομβαρδίστηκε, προκαλώντας ελαφρές ζημιές – πληροφορία που τα ισραηλινά ΜΜΕ μετέδωσαν χωρίς σχολιασμό.

Διπλωματικές εξελίξεις και το ενδεχόμενο παύσης των ΗΠΑ-Ιράν επαφών

Σε διπλωματικό επίπεδο, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε πως, με τις παρούσες συνθήκες, «η συνέχιση των επαφών με τον Λευκό Οίκο δεν έχει νόημα», καταδεικνύοντας το βαθύ ρήγμα στην προσπάθεια εξεύρεσης διπλωματικής λύσης. Ο έκτος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στο Ομάν ακυρώνεται, αν και σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, η Ουάσινγκτον δεν είχε αποκλείσει την παρουσία του ειδικού απεσταλμένου, Στίβεν Γουίτκοφ, ακόμα και μετά την κλιμάκωση των συγκρούσεων.

Παρέμβαση Τραμπ: «Υπάρχει τρόπος να τελειώσει ο πόλεμος»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρενέβη με δηλώσεις που άφησαν ανοιχτό το ενδεχόμενο ειρήνευσης, αλλά και με σαφείς προειδοποιήσεις προς το Ιράν πως αν πληγούν αμερικανικοί στόχοι, η απάντηση θα είναι σκληρή. Παράλληλα, σύμφωνα με την αγγλόφωνη εφημερίδα "Tehran Times", που συχνά εκφράζει κυβερνητικές θέσεις, τονίστηκε ότι «το πιθανότερο είναι να ανασταλεί το πλαίσιο των διμερών επαφών Ιράν-ΗΠΑ», αλλά χωρίς να προεξοφλείται οριστική διακοπή των συνομιλιών για τον έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Οι εξελίξεις παραμένουν ρευστές, ενώ η ανησυχία για κλιμάκωση αυξάνεται στην ευρύτερη περιοχή, με τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ζωηρό ενδιαφέρον τα επόμενα βήματα.

Πηγή: Deutsche Welle

