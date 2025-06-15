Ο εκπρόσωπος των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ, ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν, σε συνέντευξη Τύπου, επιβεβαίωσε ότι η ισραηλινή πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε πλήγμα στην Υεμένη χθες το βράδυ, ταυτόχρονα με τα πλήγματα στο Ιράν.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, στόχος της ισραηλινής επιδρομής στην Υεμένη ήταν ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των Χούθι, Μουχάμαντ Αλ-Γκαμάρι.

Το αποτέλεσμα της επιδρομής δεν είναι ακόμη γνωστό.

«Χθες το βράδυ, ενώ οι επιδρομές στο Ιράν συνεχίζονταν, μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας πέταξαν πάνω από 2.000 χιλιόμετρα από το Ισραήλ και έπληξαν τη Σαναά στην Υεμένη. Θα ενημερώσουμε αργότερα για τα αποτελέσματα της επιδρομής», λέει ο Ντεφρίν.



