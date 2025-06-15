Λογαριασμός
Καμπανάκι από Ηνωμένο Βασίλειο: «Μην ταξιδεύετε στο Ισραήλ»

Απαγορευτική οδηγία για όλα τα ταξίδια προς το Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη εξέδωσε το Ηνωμένο Βασίλειο – Καμία πτήση από και προς τη χώρα

Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο συνιστά την αποφυγή κάθε ταξιδιού στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Η προηγούμενη ταξιδιωτική οδηγία, που εκδόθηκε την Παρασκευή, συνιστούσε την αποφυγή «όλων των μη απαραίτητων ταξιδιών» στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή, το ταξίδι προς το Ισραήλ είναι ουσιαστικά αδύνατο, καθώς δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς τη χώρα, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.

TAGS: Ηνωμένο Βασίλειο Ισραήλ πτήσεις
