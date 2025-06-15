Το Ηνωμένο Βασίλειο συνιστά την αποφυγή κάθε ταξιδιού στο Ισραήλ και τα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Η προηγούμενη ταξιδιωτική οδηγία, που εκδόθηκε την Παρασκευή, συνιστούσε την αποφυγή «όλων των μη απαραίτητων ταξιδιών» στο Ισραήλ. Αυτή τη στιγμή, το ταξίδι προς το Ισραήλ είναι ουσιαστικά αδύνατο, καθώς δεν πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς τη χώρα, όπως αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

