Το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης αποτελεί απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ και της Ευρώπης και η διπλωματία είναι ο μόνος τρόπος για να αποφευχθεί η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Τελ Αβίβ και Τεχερεάνης, δήλωσε την Κυριακή ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ καθώς και για την ασφάλεια της Ευρώπης. Πάντα λέγαμε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποτραπεί αυτή η απειλή, να περιοριστεί, παραμένει η διπλωματία», δήλωσε ο Μπαρό στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL.

Η Γερμανία, η Γαλλία και η Βρετανία είναι έτοιμες να πραγματοποιήσουν άμεσες συνομιλίες με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, δήλωσε νωρίτερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

