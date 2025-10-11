Το Ισραήλ άλλαξε ξανά τη λίστα των Παλαιστίνιων κρατουμένων που πρόκειται να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνία για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων, όπως κατήγγειλε στον ιστότοπο ειδήσεων Ynet πηγή της Χαμάς.

Το Ισραήλ «άλλαξε ολόκληρη τη λίστα με έναν περίπλοκο και πονηρό τρόπο», σύμφωνα με την πηγή, η οποία δεν διευκρίνισε σε ποια πρόσωπα έγιναν αλλαγές ωστόσο, πρόκειται για 100 ονόματα τα οποία το Ισραήλ άλλαξε.

Εκτός λίστας ο πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος ηγέτης

Ωστόσο, εκτός λίστας συνεχίζει να παραμένει ο πιο δημοφιλής Παλαιστίνιος ηγέτης ο Μαρουάν Μπαργούτι, το όνομα του οποίου έχει προταθεί κι άλλες φορές στις ανταλλαγές αλλά καμία φορά δεν πήρε το «οκ» από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ έχει επίσης απορρίψει την απελευθέρωση άλλων υψηλών προσώπων, την απελευθέρωση των οποίων η Χαμάς επιδιώκει εδώ και καιρό.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Μούσα Αμπού Μαρζούκ, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η οργάνωση επιμένει στην απελευθέρωση του Μπαργούτι και άλλων προσωπικοτήτων υψηλού προφίλ και ότι βρίσκεται σε συζητήσεις με μεσολαβητές.

Το Ισραήλ θεωρεί τον Μπαργούτι ηγέτη της τρομοκρατίας. Εκτίει πολλαπλές ποινές ισόβιας κάθειρξης, αφού καταδικάστηκε το 2004 σε σχέση με επιθέσεις στο Ισραήλ που σκότωσαν πέντε ανθρώπους. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί λένε ότι το Ισραήλ φοβάται τον Μπαργούτι για έναν άλλο λόγο: Υπέρμαχος της λύσης των δύο κρατών, ακόμη και όταν υποστήριζε την ένοπλη αντίσταση στην κατοχή, ο Μπαργούτι θα μπορούσε να αποτελέσει μια ισχυρή προσωπικότητα συσπείρωσης για τους Παλαιστίνιους. Μερικοί Παλαιστίνιοι τον θεωρούν ως τον δικό τους Νέλσον Μαντέλα.

Πολλοί που θα αποφυλακιστούν φυλακίστηκαν πριν από 2 δεκαετίες

Οι περισσότεροι από όσους βρίσκονται στον κατάλογο κρατουμένων του Ισραήλ είναι μέλη της Χαμάς και της φράξιας Φατάχ που συνελήφθησαν τη δεκαετία του 2000. Πολλοί από αυτούς καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε πυροβολισμούς, βομβιστικές ή άλλου είδους επιθέσεις ή απόπειρα δολοφονίας Ισραηλινών πολιτών, εποίκων και στρατιωτών. Μετά την απελευθέρωσή τους, οι περισσότεροι από τους μισούς θα σταλούν στη Γάζα ή σε εξορία εκτός των παλαιστινιακών εδαφών, σύμφωνα με τον κατάλογο.

