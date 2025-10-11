ΗΠΑ: Απολύθηκαν μέσω email δεκάδες εργαζόμενοι των CDC

Η κυβέρνηση Τραμπ απέλυσε δεκάδες αξιωματούχους των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) στο πλαίσιο του τελευταίου γύρου περικοπών, μεταξύ των οποίων και «ερευνητές ασθενειών», υψηλόβαθμους επιστήμονες, καθώς και όλο το προσωπικό του γραφείου του CDC στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα των New York Times.

Ο Λευκός Οίκος και το CDC δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα του πρακτορείου Reuters να σχολιάσουν το δημοσίευμα.

Οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται έλαβαν τις ειδοποιήσεις για την απόλυσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας την Παρασκευή, πληροφορούμενοι ότι η άσκηση των καθηκόντων τους κρίνεται πλέον μη απαραίτητη ή «θεωρητικά παρόμοια» με την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε άλλες υπηρεσίες του ινστιτούτου, σύμφωνα με τους New York Times.

Ο ακριβής αριθμός των εργαζόμενων στα CDC που επηρεάζονται δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ στέλνει στο σπίτι τους εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, επηρεάζοντας και το προσωπικό του υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνοντας και τα CDC.

