Τουλάχιστον 16 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε όλη τη Γάζα και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν στα νότια του θύλακα από τις εντεινόμενες επιχειρήσεις του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός έχει αυξήσει τους βομβαρδισμούς του καθώς ετοιμάζεται να καταλάβει το μεγαλύτερο αστικό κέντρο του θύλακα, παρά τις διεθνείς εκκλήσεις να επανεξετάσει το σχέδιό του.

Η διεθνής κοινότητα έχει εκφράσει φόβους ότι η επιχείρηση του Ισραήλ θα προκαλέσει νέα αύξηση των θυμάτων, ενώ θα αναγκάσει περίπου ένα εκατομμύριο Παλαιστινίους που έχουν καταφύγει στην πόλη της Γάζας να εκτοπιστούν εκ νέου.

Στην πόλη της Γάζας, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι πολλές οικογένειες εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, με τις περισσότερες εξ αυτών να κατευθύνονται προς την ακτή, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις βομβαρδίζουν τα ανατολικά προάστια Σετζάια, Ζεϊτούν και Σάμπρα.

Οι επιθέσεις της Πέμπτης ανέβασαν σε 71 τον αριθμό των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά τις τελευταίες 24 ώρες, ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν την πόλη της Γάζας ως το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς, ενώ ο στρατός αναφέρει ότι συνεχίζει να επιχειρεί σε όλη τη Γάζα στοχεύοντας όπως υποστηρίζει «τρομοκρατικές οργανώσεις» και υποδομές.

Δεκάδες τραυματίες στη νότια Γάζα

Στη νότια Γάζα, δεκάδες Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς με τραύματα από πυροβολισμούς, σύμφωνα με έναν γιατρό, ο οποίος δήλωσε ότι ο στρατός άνοιξε πυρ εναντίον ενός πλήθους Παλαιστινίων που είχε συγκεντρωθεί κοντά σε σημείο διανομής βοήθειας.

Ο Μοχάμεντ Σακέρ, επικεφαλής της νοσηλευτικής μονάδας, δήλωσε στο Reuters ότι οι περισσότεροι ασθενείς έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς στο άνω μέρος του σώματός τους και ότι πολλοί βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα θύματα, όπως πρόσθεσε, ανέφεραν ότι δέχτηκαν πυροβολισμούς καθώς προσπαθούσαν να πάρουν τρόφιμα από σημείο διανομής στην κοντινή Ράφα.

Ο ισραηλινός στρατός δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Reuters να σχολιάσει την είδηση.



