Η Βίλα Τσερτόζα, η απέραντη έπαυλη του εκλιπόντος Ιταλού πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνι στη Σαρδηνία, η οποία συνδεόταν εδώ και καιρό με τα διαβόητα «μπούνγκα μπούνγκα» πάρτι έχει τεθεί και επίσημα προς πώληση.

Η τοπική εφημερίδα La Nuova Sardegna ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι οι διαπραγματεύσεις για το ακίνητο, το οποίο αποτιμάται σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, προχωρούν. Ωστόσο, η εταιρεία χαρτοφυλακίου του Μπερλουσκόνι, Fininvest, υποβάθμισε τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι ο όμιλος εξετάζει «διάφορες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος» και ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί καμία συμφωνία.

Η βίλα, η οποία πλέον ανήκει στα πέντε παιδιά του Μπερλουσκόνι, ο οποίος πέθανε το 2023, διατίθεται προς πώληση από την Sotheby's International Realty σε συνεργασία με την Knight Castle Real Estate. Η αναφερόμενη τιμή πώλησης θα μπορούσε να καταταχθεί στις πιο ακριβές ιδιωτικές κατοικίες στον κόσμο, σύμφωνα με στοιχεία της Mansion Global.

Το κτήμα, κάποτε γνωστό ως Villa Monastero, αποκτήθηκε από τον Μπερλουσκόνι το 1980 και έγινε η πιο πολύτιμη ιδιοκτησία του εκλιπόντος πρωθυπουργού, φιλοξενώντας παγκόσμιους ηγέτες όπως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους και ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ.

Αλλά η παραθαλάσσια κατοικία 4.500 τετραγωνικών μέτρων απέκτησε επίσης φήμη ως το σκηνικό των διαβόητων πάρτι «μπούνγκα μπούνγκα» που στιγμάτισαν την πολιτική καριέρα του Μπερλουσκόνι.

Η βίλα βρίσκεται στην Costa Smeralda και διαθέτει κήπους με βεράντες γεμάτους κάκτους και ψεύτικους μεγαλίθους, πολλές πισίνες και μπανγκαλόου επισκεπτών γύρω από ένα τεχνητό ηφαίστειο. Επίσης, διαθέτει μια μυστική θαλάσσια σπηλιά που μπορεί κανείς να επισκεφθεί μόνο με σκάφος, μια πισίνα με θέμα τον Ποσειδώνα, ένα αμφιθέατρο ρωμαϊκού στιλ και ένα υπόγειο καταφύγιο σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου.

Με κυβερνητικό διάταγμα, ο Μπερλουσκόνι το 2004 όρισε την κατοικία ως «εναλλακτική τοποθεσία ύψιστης ασφάλειας για την ασφάλεια του Πρωθυπουργού», προστατεύοντάς τη βάσει των νόμων περί κρατικού απορρήτου, παρά τις συνεχιζόμενες έρευνες για πιθανές περιβαλλοντικές παραβιάσεις.

Υπήρχε και στο παρελθόν, το 2010 και το 2015 η φημολογία ότι η βίλα πωλείται αλλά, ο Μπερλουσκόνι τότε το είχε αρνηθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.