Μια πτήση της EasyJet με προορισμό το Αλικάντε αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία λόγω μιας «έκτακτης» κατάστασης ανάγκης που προέκυψε εν πτήσει. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης, αλλά προσγειώθηκε μόλις 30 λεπτά αργότερα.

Τελικά, το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, αφού πραγματοποίησε αναστροφή πάνω από τη Μάγχη.

Μια δεύτερη πτήση προγραμματίστηκε για να μεταφέρει τους παραθεριστές στο Αλικάντε από το Gatwick στις 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη τον ακριβή λόγο για τον οποίο το αεροπλάνο άλλαξε ξαφνικά πορεία, έχοντας παραμείνει στον αέρα για μόλις μισή ώρα. Ωστόσο, εκδόθηκε ανακοίνωση λίγο μετά την προσγείωση της πρώτης πτήσης.

Εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας δήλωσε:

«Λυπούμαστε πολύ που η πτήση σας εξετράπη προς το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου. Αυτό οφείλεται σε ένα ζήτημα που αφορά την ευημερία ενός επιβάτη».

«Η αναστάτωση στην πτήση σας είναι εκτός του ελέγχου μας και θεωρείται έκτακτη περίσταση», προστίθεται στην ανακοίνωση.

