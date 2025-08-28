NYT: Ρωσικά drones κατασκοπεύουν πτήσεις που μεταφέρουν αμερικανικά όπλα στη Γερμανία

Κατασκοπευτικά drones της Ρωσίας ή συμμάχων της πετούν πάνω από διαδρομές, τις οποίες χρησιμοποιούν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους για να μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό μέσω της ανατολικής Γερμανίας, συλλέγοντας πληροφορίες χρήσιμες για πιθανές δολιοφθορές του Κρεμλίνου και για την προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία, σύμφωνα με Αμερικανούς και άλλους Δυτικούς αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times.

Αμερικανοί και Γερμανοί αξιωματούχοι ανταλλάσουν πληροφορίες για τις ρωσικές προσπάθειες δολιοφθοράς, όπως αυτές που οδήγησαν στη σύλληψη, τον Μάιο, τριών Ουκρανών που κατηγορούνται για συμμετοχή σε σχέδιο που συνδέεται με τη Ρωσία.

Στη ρωσική εκστρατεία δολιοφθορών εντάσσονται πυρκαγιές σε αποθήκες στη Βρετανία, επίθεση σε φράγμα στη Νορβηγία, προσπάθειες κοπής υποβρύχιων καλωδίων στη Βαλτική Θάλασσα και σειρά επιχειρήσεων με στόχο να φέρουν τον πόλεμο της Ουκρανίας πιο κοντά στην καρδιά της Ευρώπης και να υπονομεύσουν τη στήριξη προς το Κίεβο.

Μειώθηκαν τα περιστατικά δολιοφθοράς

Ειδικοί και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών συμπεραίνουν ότι μετά την περσινή έξαρση, φέτος οι πράξεις ρωσικής δολιοφθοράς έχουν μειωθεί σημαντικά. Αυτό οφείλεται, τουλάχιστον εν μέρει, στην ενισχυμένη ασφάλεια στην Ευρώπη και στις προσπάθειες των αμερικανικών και ευρωπαϊκών υπηρεσιών να αποτρέψουν επιθέσεις.

Η μείωση πιθανώς να συνδέεται και με την έντονη διπλωματική δραστηριότητα για τον τερματισμό των συγκρούσεων στην Ουκρανία.

«Το περιβάλλον είναι πιο δύσκολο για τους Ρώσους» δήλωσε ο Σέθ Τζόουνς, που μελετά το ζήτημα στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS). «Αλλά δεν είναι παράλογο να υποθέσουμε ότι οι Ρώσοι είναι κάπως πιο προσεκτικοί τώρα που υπάρχουν διαπραγματεύσεις».

Ο Τζόουνς σημείωσε σε έκθεσή του τον Μάρτιο ότι οι ρωσικές επιθέσεις στην Ευρώπη τετραπλασιάστηκαν μεταξύ 2022 και 2023, και τριπλασιάστηκαν εκ νέου μεταξύ 2023 και 2024. Ωστόσο, παρατήρησε σημαντική πτώση το πρώτο εξάμηνο του 2025, με μόλις τέσσερα περιστατικά που να πληρούν τα κριτήρια δολιοφθοράς ή απόπειρας δολιοφθοράς από τη Ρωσία.

Το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Σπουδών (IISS) ανέφερε επίσης σε πρόσφατη έκθεση ότι οι επιχειρήσεις δολιοφθοράς έχουν μειωθεί φέτος, ωστόσο η απειλή παραμένει, καθώς οι Ευρωπαίοι δυσκολεύονται να συντονίσουν την απάντησή τους.

Σε γραπτή κατάθεση στη Γερουσία των ΗΠΑ τον Ιούνιο, ο στρατηγός Άλεξους Γκρινκέβιτς, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των ΗΠΑ, δήλωσε ότι τα περιστατικά στοχευμένης δολιοφθοράς έχουν μειωθεί «λόγω της αυξημένης δημόσιας προσοχής και των ισχυρών προσπαθειών επιβολής του νόμου από τις ευρωπαϊκές αρχές».

Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, οι ΗΠΑ παρείχαν πληροφορίες στις ευρωπαϊκές χώρες για να ενισχύσουν τη συνοχή μεταξύ των μελών του ΝΑΤΟ. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών συνεχίζεται και υπό τη διοίκηση Τραμπ.

Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες συνεχίζουν να παρέχουν πληροφορίες σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σχετικά με ενδεχόμενες ενέργειες δολιοφθοράς, περιλαμβανομένης προειδοποίησης προς τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες για σχέδιο αποστολής εκρηκτικών ή εμπρηστικών μηχανισμών με φορτηγά αεροπλάνα που διέρχονται από τη Γερμανία.

Η προειδοποίηση αυτή οδήγησε στη σύλληψη των τριών Ουκρανών υπηκόων στη Γερμανία και στην Ελβετία. Η ομοσπονδιακή εισαγγελία στο Βερολίνο ανέφερε τότε ότι το σχέδιο φαίνεται να εντάσσεται σε προσπάθεια πρόκλησης ζημιών σε υποδομές εμπορευματικών μεταφορών.

Οι συσκευές είχαν αποσταλεί σε τοποθεσίες στην Ουκρανία, αλλά σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την υπόθεση, δεν ήταν σαφές αν αυτοί ήταν οι στόχοι ή αν επρόκειτο να εκραγούν σε φορτηγά αεροπλάνα εντός Γερμανίας.

Ανησυχία για τον ουρανό της Γερμανίας

Παρά το γεγονός ότι οι ρωσικές επιχειρήσεις κατασκοπείας βρίσκονται υπό αυστηρότερο έλεγχο, η Μόσχα έχει ακόμη τη δυνατότητα να στρατολογεί άτομα για να φέρνουν σε πέρας επιθέσεις σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους.

Ως εκ τούτου, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματικοί ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις πτήσεις drones πάνω από τη Γερμανία.

Οι πτήσεις, που εντοπίζονται κυρίως στο ανατολικό κρατίδιο της Θουριγγίας, καταγράφηκαν και από το WirtschaftsWoche, γερμανικό μέσο που έχει καλύψει εκτενώς την εκστρατεία δολιοφθοράς.

Το WirtschaftsWoche ανέφερε ότι η Γερμανία ενισχύει τα συστήματα αντι-drones στις στρατιωτικές βάσεις της. Εκπρόσωπος των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων είπε στο μέσο ότι οι πτήσεις drones κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις συνιστούν σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια.

Το ίδιο δημοσίευμα ανέφερε ότι κάποια από τα drones κατασκευάστηκαν στο Ιράν, ενώ οι γερμανικές μυστικές υπηρεσίες πιστεύουν ότι κάποιες πτήσεις ίσως εκτελέστηκαν από πλοία στη Βαλτική Θάλασσα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν τις πτήσεις, αλλά ανέφεραν ότι δεν μπορούν να εντοπίσουν την προέλευσή τους. Πιστεύουν ότι τα drones χειρίζονται Ρώσοι ή άτομα που εργάζονται για τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Ο Τζόουνς χαρακτήρισε τις πτήσεις drones πάνω από τις διαδρομές εφοδιασμού ως «ξεκάθαρη κατασκοπεία», καθώς η Ρωσία προσπαθεί να εντοπίσει ποιες εταιρείες κατασκευάζουν όπλα για την Ουκρανία και πώς μεταφέρονται τα όπλα στην Πολωνία και από εκεί στην Ουκρανία.

Η εναέρια παρακολούθηση, σημείωσε, πιθανότατα σχετίζεται με στρατιωτικές πληροφορίες, ώστε ο ρωσικός στρατός να γνωρίζει τι όπλα πρόκειται να αντιμετωπίσει και πότε.

Ωστόσο, ο Τζόουνς και άλλοι δυτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν πως αν η Ρωσία αποφασίσει στο μέλλον να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω των drones.

Διαψεύδει το Κρεμλίνο

Πάντως, το Κρεμλίνο απέρριψε το δημοσίευμα των New York Times. Ερωτηθείς σχετικά ο εκπρόσωπος, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν είχε προλάβει να μελετήσει το ρεπορτάζ λεπτομερώς.

«Αλλά είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς, γιατί τότε οι Γερμανοί θα το είχαν δει ξεκάθαρα και δύσκολα θα είχαν παραμείνει σιωπηλοί. Οπότε, φυσικά, όλα αυτά μοιάζουν περισσότερο με μια ακόμη ψεύτικη είδηση» ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

