Τέσσερις Αμερικανοί πανεπιστημιακοί καθηγητές που εργάζονται στην Κίνα υπέστησαν επίθεση και τραυματίστηκαν, κατά όσα είναι γνωστά με μαχαίρι, σύμφωνα με τον εργοδότη τους, μια κοινοβουλευτικό και τη διπλωματία των ΗΠΑ.

Οι επιθέσεις εναντίον αλλοδαπών, ειδικά υπηκόων χωρών της Δύσης, είναι εξαιρετικά σπάνιες στην Κίνα, όπου οι δρόμοι γενικά θεωρούνται ασφαλείς. Ο αριθμός επιθέσεων δεν αντέχει σύγκριση με αυτόν στις ΗΠΑ ή στη δυτική Ευρώπη.

Το πανεπιστήμιο Κορνέλ, με έδρα την πολιτεία Άιοβα (κεντρικές ΗΠΑ), ανέφερε πως οι τέσσερις Αμερικανοί εργάζονται ως καθηγητές και συμμετείχαν σε πρόγραμμα ανταλλαγής στην Κίνα.

Τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια «σοβαρού επεισοδίου», τόνισε το πανεπιστήμιο.

Η Άσλι Χίνσον, η οποία αντιπροσωπεύει την Άιοβα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ανέφερε μέσω X ότι της προκάλεσε «φρίκη» το γεγονός ότι οι τέσσερις Αμερικανοί «μαχαιρώθηκαν βάρβαρα».

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε πως είναι «ενήμερο για τις πληροφορίες που κάνουν λόγο για επίθεση με μαχαίρι στην Τζιλίν», στη βορειοανατολική Κίνα, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας.

Οι τοπικές αρχές δεν έχουν προς το παρόν σχολιάσει τις πληροφορίες για την επίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

