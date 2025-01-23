Δάκρυα, φιλιά και η σημαία με το ουράνιο τόξο: η Ταϊλάνδη έγινε σήμερα η πρώτη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας που νομιμοποίησε τον γάμο μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών.

Έπειτα από δεκαετίες εκστρατείας από τους ακτιβιστές της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, η Ταϊλάνδη έγινε η τρίτη χώρα της Ασίας που νομιμοποιεί τους γάμους ομοφυλόφιλων, μετά την Ταϊβάν και το Νεπάλ, με τη σχετική νομοθεσία να τίθεται σήμερα σε ισχύ.

«Σήμερα είναι μια εξαιρετική ημέρα. Έχουμε το δικαίωμα να αγαπάμε, όπως οι άλλοι», δήλωσε ενθουσιασμένος ο Σαπάνγιου Πανατκούλ, 38 ετών, αφού παντρεύτηκε τον 49χρονο σύντροφό του Απιουάτ Απιουατσαϊρί.

Οι δύο ηθοποιοί, φορώντας ασορτί μπεζ σακάκια, είναι μεταξύ των πρώτων ζευγαριών που έλαβαν από τις αρχές πιστοποιητικό γάμου.

Εκατοντάδες ζευγάρια αναμένονται στη διάρκεια της ημέρας στις 878 περιφέρειες της Ταϊλάνδης και τα 50 διαμερίσματα της Μπανγκόκ που άρχισαν να εκδίδουν πιστοποιητικά γάμου από τις 08:00 (τοπική ώρα, 03:00 ώρα Ελλάδας).

Η διαδικασία είναι κυρίως γραφειοκρατική και διαρκεί μερικά λεπτά, όμως για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα είναι η κατάληξη ενός αγώνα πολλών ετών στο όνομα της ισότητας.

«Είμαστε πολύ χαρούμενες. Περιμέναμε αυτή την ημέρα εδώ και 10 χρόνια», δήλωσε η Θαναφόν Τσοκχονγκσούνγκ, 59 ετών.

Η Ταϊλανδέζα αυτή παντρεύτηκε τη σύντροφό της, την 64χρονη Σουμαλί Σουντασαϊνέτ, η οποία δήλωσε ότι «η νομιμοποίηση του γάμου των ομοφυλόφιλων ενισχύει την αξιοπρέπειά μας».

Στο κοινοβούλιο της Ταϊλάνδης κυματίζουν σήμερα σημαίες με το ουράνιο τόξο, ενώ τα εμπορικά κέντρα της χώρας έχουν σχεδιάσει εκδηλώσεις για να γιορτάσουν τον νέο νόμο.

Οργανώσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ελπίζουν να πραγματοποιηθούν σήμερα 1.448 γάμοι, ένας συμβολικός αριθμός που αναφέρεται στο άρθρο του αστικού κώδικα της Ταϊλάνδης, όπου μετά την τροποποίηση που έγινε άλλαξαν οι λέξεις «άνδρας και γυναίκα» σε «σύζυγος».

«Το ένα- τέσσερα- τέσσερα- οκτώ συμβολίζει τον αγώνα για το δικαίωμα γάμου για όλα τα φύλα. Αντιπροσωπεύει το όνειρο και την ελπίδα να χτίσουμε μια συμπεριληπτική κοινωνία που αποδέχεται και γιορτάζει την αγάπη σε όλες της τις μορφές», τόνισε η οργάνωση Bangkok Pride.

Ο νέος νόμος, τον οποίο ενέκρινε τον Σεπτέμβριο ο βασιλιάς Μάχα Βατζιλονγκόρν, δεν αναφέρεται πλέον σε φύλα και προσφέρει στα ομόφυλα ζευγάρια τα ίδια δικαιώματα που έχουν τα ετερόφυλα ζευγάρια σε θέματα κληρονομιάς, ιδιοκτησίας και υιοθεσίας.

Στην Ταϊλάνδη υπάρχει ομοφωνία στη στήριξη του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Το βουδιστικό βασίλειο έχει εδώ και χρόνια τη φήμη μιας χώρας ανεκτικής προς τις σεξουαλικές μειονότητες και τα φύλα.

Σύμφωνα με νομικούς, ο νέος νόμος θα δώσει ώθηση για την καλύτερη ενσωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ταϊλάνδη, αν και η νομική αναγνώριση της οικογένειας δεν άλλαξε: στον αστικό κώδικα της χώρας αναφέρεται πως η οικογένεια αποτελείται από έναν άνδρα που είναι ο πατέρας και από μία γυναίκα που είναι η μητέρα.

Η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη στις μισές χώρες της Ασίας, με τους παραβάτες να κινδυνεύουν με πολυετείς καθείρξεις, για παράδειγμα στη Μιανμάρ ή τη Μαλαισία, σύμφωνα με έκθεση του 2020 της Διεθνούς Ένωσης Λεσβιών, Ομοφυλόφιλων, Αμφιφυλόφιλών και Διεμφυλικών (Ilga).

«Σήμερα η σημαία με το ουράνιο τόξο κυματίζει πάνω από την Ταϊλάνδη», έγραψε η πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Παετονγκτάρν Σιναουάτρα στο Χ.

«Ο νόμος αυτός για την ισότητα στον γάμο σηματοδοτεί την αρχή της μεγαλύτερης συνειδητοποίησης από την ταϊλανδική κοινωνία της ποικιλομορφίας των φύλων», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.