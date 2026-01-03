Μαδούρο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Βενεζουέλα

Η Βενεζουέλα καταδίκασε τη «στρατιωτική επίθεση» των Ηνωμένων Πολιτειών, με τον Νικολάς Μαδούρο να κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη χώρα.

Σε ανακοίνωσή της νωρίς το Σάββατο, η κυβέρνηση του Μαδούρο ανέφερε ότι σημειώθηκαν επιθέσεις στην πρωτεύουσα Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αράγουα και Λα Γκουάιρα, γεγονός που οδήγησε στην κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ενώ κάλεσε τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις να «ενεργοποιήσουν σχέδια κινητοποίησης».

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει, καταδικάζει και καταγγέλλει ενώπιον της διεθνούς κοινότητας την εξαιρετικά σοβαρή στρατιωτική επίθεση που διέπραξε η σημερινή κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά του εδάφους της Βενεζουέλας», σημειώνει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της η κυβέρνηση Μαδούρο.

Ο Μαδούρο διέταξε επίσης την ενεργοποίηση όλων των εθνικών αμυντικών σχεδίων της χώρας «την κατάλληλη στιγμή και υπό τις κατάλληλες συνθήκες», ενώ κάλεσε τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις να «ενεργοποιήσουν τα σχέδια κινητοποίησης» και να υπερασπιστούν τη χώρα.

«Ο λαός της Βενεζουέλας και οι Μπολιβαριανές Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις του, σε άρτια λαϊκή-στρατιωτική-αστυνομική ενότητα, έχουν αναπτυχθεί για να εγγυηθούν την κυριαρχία και την ειρήνη», αναφέρει η ανακοίνωση της βενεζουελανικής κυβέρνησης.

#ÚLTIMAHORA | El Gobierno de #Venezuela emitió un comunicado oficial en el que denuncia una presunta agresión militar por parte de #EstadosUnidos en #Caracas y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.



El dictador Nicolás Maduro decretó estado de Conmoción Exterior y convocó a la… pic.twitter.com/PdZMvBLL6t — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 3, 2026

Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, στο πλαίσιο αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης που διέταξε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσαν στο CBS News Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Κάτοικοι του Καράκας ανέφεραν ακόμη ότι σε πολλές περιοχές της βενεζουελάνικης πρωτεύουσας έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, με το Reuters να αναφέρει ότι χωρίς ρεύμα έχει μείνει και η νότια περιοχή της πόλης, κοντά σε μεγάλη στρατιωτική βάση.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το BBC ανέφεραν ότι μεταξύ άλλων επλήγησαν το στρατιωτικό αεροδρόμιο Λα Καρλότα στο κέντρο της πόλης καθώς και η μεγάλη στρατιωτική βάση Φουέρτε Τιούνα.

Η πρώτη έκρηξη σημειώθηκε περίπου στη 01:50 π.μ. τοπική ώρα, σύμφωνα με το CNN.

#Breaking



The final days of Venezuelan dictator Nicolás Maduro appear to have begun.



There are reports of multiple explosions in Caracas, the capital of Venezuela. pic.twitter.com/hOYrd5aa9h — OSINT WWIII (@OsintWWIII) January 3, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.