Πυρασφάλεια σε Ελβετία και Γερμανία: Τι ισχύει

Η φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά επαναφέρει στο προσκήνιο τα μέτρα πυρασφάλειας σε Ελβετία και Γερμανία και τι προβλέπεται για τις διόδους διαφυγής.Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, η Γενική Εισαγγελέας του καντονιού Βαλαί, Μπεατρίς Πιλού, ενημέρωσε την κοινή γνώμη ότι η Εισαγγελία μιλά με μάρτυρες και εξετάζει βίντεο της μοιραίας βραδιάςγια να διαπιστωθεί εάν στο μπαρ Constellation που τυλίχτηκε στις φλόγες την Πρωτοχρονιά, εφαρμόζονταν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα πυρασφάλειας και υπήρχαν οι απαραίτητες έξοδοι κινδύνου. Μέχρι αυτή την στιγμή οι Ελβετοί αρμόδιοι δεν έχουν καταστήσει σαφές εάν το μπαρ διέθετε δύο οδούς διαφυγής όπως προβλέπουν οι ελβετικοί κανονισμοί πυρασφάλειας και δόμησης, όπως επίσης εάν αυτές οι έξοδοι ήταν πράγματι ανοιχτές όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.



Θαμώνες σε πανικό προσπαθούσαν να διαφύγουν

Πηγή: Deutsche Welle

Παρά το γεγονός ότι η Γενική Εισαγγελέας δήλωσε ότι οι έρευνες διεξάγονται προς κάθε κατεύθυνση, δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας του μπαρ. Εκτός αυτού δεν ήταν σε θέση να πει πότε πραγματοποιήθηκε ο τελευταίος έλεγχος πυρασφαλείας στο Constellation, τονίζοντας ότι όλα τα σχετικά ζητήματα διερευνώνται.Ελβετοί ερευνητές δήλωσαν πάντως ότι η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα και η εκκένωση έγινε χαοτικά, με μάρτυρες να περιγράφουν θαμώνες που προσπαθούσαν να διαφύγουν σε κατάσταση πανικού από μια στενή σκάλα και από μια στενή πόρτα. Κάποιοι έσπασαν παράθυρα για να βγουν έξω.Στη Ελβετία προβλέπονται δύο διόδοι διαφυγής για:• Τα περισσότερα μπαρ, κλαμπ και εστιατόρια με μεγαλύτερη χωρητικότητα• Δημόσια κτίρια• Χώρους εργασίας με μεγάλο αριθμό εργαζομένων• Πολυώροφα κτίριαΟι αρχές αξιολογούν την ασφάλεια με βάση:• Τον αριθμό ατόμων που προβλέπονται στο εσωτερικό• Το εμβαδόν του χώρου• Τον αριθμό ορόφων• Την απόσταση που πρέπει να καλυφθεί μέχρι την έξοδο• Τον κίνδυνο πυρκαγιάς• Την ανεξαρτησία των οδών διαφυγής, δηλαδή εάν οι δίοδοι διαφυγής οδηγούν στον ίδιο διάδρομο ή το ίδιο κλιμακοστάσιοΤι προβλέπεται στη Γερμανία;Στη Γερμανία, τα περισσότερα μπαρ, νυχτερινά κέντρα και μουσικοί χώροι υποχρεούνται να έχουν δύο οδούς διαφυγής. Η Σάντρα Μπαρτς, ειδικός πυροπροστασίας στην Τεχνική Ακαδημία στην πόλη Καϊζερσλάουτερν, δηλώνει στον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ARD ότι η ασφάλεια εξαρτάται τελικά από το πόσο καλά εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα. Σύμφωνα με την ειδικό, οι πυρκαγιές επεκτείνονται ταχύτατα. «Η αποκαλούμενη ανάφλεξη (flashover) μπορεί να συμβεί μέσα σε μόλις τρία λεπτά».Πρόσφατες φονικές πυρκαγιές σε κλαμπ στην ΕυρώπηΤον Μάρτιο του 2025, πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο Pulse στο Κότσανι της Βόρειας Μακεδονίας άφησε πίσω της 60 νεκρούς. Η πυρκαγιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα εσωτερικού χώρου.Τον Απρίλιο του 2024, πυρκαγιά στο Masquerade Club στην Κωνσταντινούπολη προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 29 ατόμων, τα οποία εργάζονταν στη ανακαίνιση του κτιρίου.Τον Οκτώβριο του 2023, πυρκαγιά στο κλαμπ Fonda Milagros στη Μούρθια της Ισπανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 13 ατόμων και τον τραυματισμό 24.Επιμέλεια: Στέφανος Γεωργακόπουλος

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.