Ισραηλινά πλήγματα στη Δαμασκό: Στόχος το Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας

Το Ισραήλ εξαπέλυσε απόψε αεροπορικές επιδρομές εναντίον του στρατιωτικού αεροδρομίου στην Χάμα και της συνοικίας Μπάρζα της Δαμασκού όπου βρίσκεται κέντρο επιστημονικής έρευνας, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA και τοπικούς αξιωματούχους.

Το κέντρο επιστημονικής έρευνας στη Δαμασκό είχε βομβαρδιστεί ξανά από το Ισραήλ μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ. Σύμφωνα με το Ισραήλ, το κέντρο εξυπηρετούσε σκοπούς του προγράμματος ανάπτυξης πυραύλων και χημικών όπλων.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε πολλές αεροπορικές επιδρομές στη Συρία την περίοδο του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ βάζοντας στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις που, όπως έλεγε, συνδέονταν με το Ιράν, καθώς και μεταφορές όπλων από την Τεχεράνη που προορίζονταν για τη λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ.

Μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, το Ισραήλ δεν σταμάτησε τα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων με στόχο να μην πέσει το οπλοστάσιο στα χέρια των νέων αρχών. Η ισραηλινή διπλωματία αποκαλεί τον μεταβατικό πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ Σάρα «λύκο με προβιά» και έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα ανεχτεί την παρουσία «ισλαμιστών μαχητών» στη νότια Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.