Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ εξαπέλυσαν χθες Πέμπτη νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων κοντά στη Δαμασκό, ανακοίνωσε ΜΚΟ, παρά την προειδοποίηση ειδικού επιτετραμμένου του ΟΗΕ, που κατηγόρησε την ισραηλινή ηγεσία πως επιδιώκει να «αποσταθεροποιηθεί» η Συρία.

Εντατικοί ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί προχθές Τετάρτη το βράδυ στην κεντρική Συρία και στην περιοχή της Δαμασκού ακολουθήθηκαν από χερσαία επιδρομή στο νότιο τμήμα της συριακής επικράτειας.

Συνολικά σκοτώθηκαν δεκατρείς άνθρωποι, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ Γκάιρ Πέντερσεν κάλεσε χθες το Ισραήλ «να σταματήσει τις επιθέσεις αυτές οι οποίες υπονομεύουν τις προσπάθειες να οικοδομηθεί νέα Συρία, σε ειρήνη με τον εαυτό της και την περιφέρεια, κι αποσταθεροποιούν τη Συρία σε ευαίσθητη στιγμή».

Χθες βράδυ, ισραηλινά αεροσκάφη διεξήγαγαν νέα πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στην περιφέρεια της Δαμασκού, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ και την κατάληψη της εξουσίας από συμμαχία ισλαμιστικών ένοπλων οργανώσεων την 8η Δεκεμβρίου, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ έχουν προχωρήσει σε εκατοντάδες πλήγματα εναντίον στρατιωτικών στόχων στη συριακή επικράτεια, σχεδόν όλα από αέρος.

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας, ο Ισραέλ Κατς, διεμήνυσε χθες στον νέο de facto ηγέτη της Συρίας, τον Άχμαντ αλ Σάρα, πως θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» αν απειληθεί η ασφάλεια του Ισραήλ.

Προχθές το βράδυ, η ισραηλινή αεροπορία προχώρησε σε σειρά βομβαρδισμών, εναντίον κέντρου στρατιωτικής έρευνας στη Δαμασκό, στρατιωτικού αεροδρομίου στη Χάμα και της αεροπορικής βάσης T4 στην επαρχία Χομς - οι δυο τελευταίες εγκαταστάσεις βρίσκονται στο κεντρικό τμήμα της Συρίας.

Το συριακό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το αεροδρόμιο «καταστράφηκε σχεδόν εντελώς» και κατήγγειλε «προσπάθεια εκ προμελέτης για την αποσταθεροποίηση της Συρίας».

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τέσσερις στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και άλλοι 12 τραυματίστηκαν στα πλήγματα στο αεροδρόμιο στη Χάμα.

Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου είδε τουλάχιστον ένα στρατιωτικό αεροσκάφος απανθρακωμένο και στρατιωτικά οχήματα, ανάμεσά τους ένα με εγκατεστημένο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, να έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές.

Κτίριο του κέντρου επιστημονικής έρευνας στο Μπαρζέ, προάστιο της Δαμασκού, επίσης καταστράφηκε, μετέδωσε ανταποκριτής του AFP.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν «στρατιωτικές δυνατότητες στις συριακές βάσεις στη Χάμα και T4», καθώς και «άλλες στρατιωτικές υποδομές στην περιοχή της Δαμασκού».

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στον στρατό των νέων de facto αρχών ανέφερε πως η ΄Τουρκία προσπαθεί να εγκαταστήσει «στρατιωτικές θέσεις» στη Συρία, ανάμεσά τους μια «στο εσωτερικό της βάσης T4».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, ο Γεδεών Σάαρ, κατηγόρησε την Τουρκία ότι διαδραματίζει «αρνητικό ρόλο στη Συρία», όπως και «στον Λίβανο». «Δεν νομίζουμε πως η Συρία πρέπει να γίνει τουρκικό προτεκτοράτο», πέταξε.

Στη Ντεράα, εξοργισμένο πλήθος πήγε χθες στις κηδείες εννιά ανθρώπων οι οποίοι σκοτώθηκαν στην ισραηλινή χερσαία εισβολή.

«Πρόκειται για αγροτική περιοχή όπου κανένας δεν απειλεί τις ισραηλινές δυνάμεις. Θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά, αλλά δεν αποδεχόμαστε να μας επιτίθενται», είπε ο 48χρονος Χάλεντ αλ Άουντατ.

Οι επαρχιακές αρχές ανακοίνωσαν τον θάνατο εννιά ανθρώπων κοντά στην πόλη Νάουα, έπειτα από βομβαρδισμό που ακολουθήθηκε από χερσαία επιδρομή. Η επιχείρηση αυτή διεξήχθη πιο βαθιά στο συριακό έδαφος από οποιαδήποτε προηγουμένη.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα θύματα ήταν κάτοικοι που πήραν τα όπλα έπειτα από εκκλήσεις σε τζαμιά να αποκρουστεί η ισραηλινή προέλαση.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως ανταπέδωσε πυρά στη νότια Συρία και «εξάλειψε ένοπλους τρομοκράτες» με πλήγματα που εξαπέλυσε από εδάφους και από αέρος.

«Η παρουσία όπλων στη νότια Συρία αποτελεί απειλή για το κράτος του Ισραήλ», ανέφερε εκπρόσωπος του στρατού.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, το Ισραήλ έστειλε μονάδες πέρα από την λεγόμενη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο υψίπεδο του Γκολάν, στη νοτιοδυτική Συρία. Και προχώρησε σε εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές εναντίον εγκαταστάσεων του πρότερου καθεστώτος, επιχειρηματολογώντας πως σκοπός του είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο το οπλοστάσιο του Άσαντ να πέσει στα χέρια των νέων αρχών, που η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει «τζιχαντιστές».

Στα τέλη του Φεβρουαρίου ο πρωθυπουργός Νετανιάχου απαίτησε την «πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της νότιας Συρίας».

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε χθες βράδυ την Κυριακή το Ισραήλ πως «έχει μετατραπεί στη μεγαλύτερη απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια» και «αποσταθεροποιεί» τη Συρία «προκαλώντας χάος και τροφοδοτώντας την τρομοκρατία».

Η τουρκική διπλωματία έκρινε πως το Ισραήλ πρέπει «να εγκαταλείψει» τις «επεκτατικές πολιτικές του, να αποσυρθεί από τα εδάφη που κατέχει και να σταματήσει να υπονομεύει τις προσπάθειες για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη Συρία».

Το Ισραήλ κατά πληροφορίες έχει καλέσει τον βασικό του σύμμαχο, τις ΗΠΑ, να φροντίσουν το κράτος της Συρίας να είναι αδύναμο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.