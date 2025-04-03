Η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε γνωστό ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν χθες Τετάρτη εναντίον στρατιωτικού αεροδρομίου στην επαρχία Χάμα, στην κεντρική Συρία, είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τεθούν εκτός λειτουργίας οι εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, «τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μέλη του συριακού υπουργείου Άμυνας, σε πλήγματα εναντίον του στρατιωτικού αεροδρομίου στη Χάμα». Πρόσθεσε πως οι βομβαρδισμοί έθεσαν τις εγκαταστάσεις «εντελώς εκτός λειτουργίας».

🇸🇾🇮🇱🇹🇷 Israel launched over 20 airstrikes on Syria’s Hama and T4 Air Bases (Homs), leaving both inoperable.



▪️7 Syrian soldiers killed, dozens injured

▪️Strikes came just days before Turkish forces were reportedly set to deploy to the bases



Israeli media is openly framing this… pic.twitter.com/WJcsuI5sjg — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) April 2, 2025

Πηγή: skai.gr

