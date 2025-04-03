Λογαριασμός
Τουλάχιστον 4 νεκροί στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Χάμα Συρίας (Βίντεο)

Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μέλη του υπουργείου Άμυνας, σε πλήγματα εναντίον του στρατιωτικού αεροδρομίου στη Χάμα

Συρία

Η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε γνωστό ότι οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί που εξαπολύθηκαν χθες Τετάρτη εναντίον στρατιωτικού αεροδρομίου στην επαρχία Χάμα, στην κεντρική Συρία, είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι και να τεθούν εκτός λειτουργίας οι εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, «τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μέλη του συριακού υπουργείου Άμυνας, σε πλήγματα εναντίον του στρατιωτικού αεροδρομίου στη Χάμα». Πρόσθεσε πως οι βομβαρδισμοί έθεσαν τις εγκαταστάσεις «εντελώς εκτός λειτουργίας».

