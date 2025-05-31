Συναντήσεις Χαβιέρ Μιλέι με Μελόνι και Πάπα

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι πρόκειται να συναντηθεί με τον Πάπα Λέοντα στο Βατικανό στις 7 Ιουνίου, σηματοδοτώντας μια από τις πρώτες συναντήσεις του νέου ποντίφικα με ξένους ηγέτες.

Ο Μιλέι θα συναντηθεί επίσης την προηγούμενη μέρα με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, μια ιδεολογική σύμμαχο, σύμφωνα με το πρόγραμμα του.

Πηγή: reuters.com

