Αργεντινή: Συνελήφθησαν φερόμενα μέλη της διαβόητης συμμορίας Tren de Aragua

Η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας της Αργεντινής ανακοίνωσε σήμερα πως συνελήφθησαν 12 ύποπτοι για εγκληματικές ενέργειες που συνδέονται με τη διαβόητη συμμορία Tren de Aragua, οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» στη συγκεκριμένη χώρα.

«Είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη συμμορία και σήμερα 12 μέλη της οδηγήθηκαν στη φυλακή», δήλωσε η υπουργός Πατρίσια Μπούλριτς σε συνέντευξη Τύπου στο Μπουένος Άιρες.

Η Μπούλριτς ανέφερε πως η συμμορία είχε εξαπολύσει μπαράζ επιθέσεων σε καταστήματα, χρησιμοποιώντας όπλα και εκρηκτικά, επισημαίνοντας πως σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν θύματα.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών συμπεριέλαβε στη λίστα των «τρομοκρατικών οργανώσεων» την Tren de Aragua – εγκληματική οργάνωση που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα και εξάπλωσε τη δράση της σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής – υπογραμμίζοντας πως αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και τα οικονομικά συμφέροντα των ΗΠΑ.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ισχυρίζεται πως η Tren de Aragua, που ξεκίνησε ως συμμορία φυλακών προτού γιγαντωθεί, εξαρθρώθηκε χάρη σε συντονισμένες επιχειρήσεις το 2023 και δεν υφίσταται πλέον.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ - ΜΠΕ

