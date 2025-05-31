Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει να πάνε άραβες ΥΠΕΞ στη Ραμάλα

Οι αρχές του Ισραήλ δεν θα επιτρέψουν την είσοδο αράβων υπουργών Εξωτερικών που σχεδίαζαν να συμμετάσχουν σε σύνοδο στη Ραμάλα, τη διοικητική πρωτεύουσα των παλαιστινιακών εδαφών, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσαν χθες ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Το Κανάλι 12 ανέφερε πως η αντιπροσωπεία που σκόπευε να μεταβεί στη Ραμάλα θα συμπεριλάμβανε τους υπουργούς Εξωτερικών της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ως τώρα, ούτε η ισραηλινή κυβέρνηση, ούτε αυτές των ενδιαφερόμενων αραβικών κρατών έχουν σχολιάσει την πληροφορία.

Νωρίτερα χθες πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην παλαιστινιακή πρεσβεία στο Ριάντ δήλωνε πως ο ΥΠΕΞ της Σαουδικής Αραβίας Φάιζαλ μπιν Φαρχάν σχεδίαζε να κάνει ιστορική επίσκεψη στη Ραμάλα — την πρώτη αξιωματούχου του βασιλείου αυτού του επιπέδου μετά τον πόλεμο του 1967.

Την ώρα που η μοναρχία του Κόλπου καλεί να ιδρυθεί παλαιστινιακό κράτος, ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς εξήγγειλε πως «θα οικοδομήσουμε ισραηλινό εβραϊκό κράτος» στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ανακοινώνοντας την ανέγερση 22 νέων οικισμών στην περιοχή, παρότι θεωρούνται παράνομοι δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Η επίσκεψη σχεδιαζόταν επίσης με φόντο τον καταστροφικό πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ΟΗΕ τονίζει πως «το 100%» του πληθυσμού κινδυνεύει να λιμοκτονήσει εν μέσω της ένοπλης σύρραξης που διαρκεί 20 μήνες.

Πηγή: skai.gr

