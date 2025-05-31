Τουλάχιστον 10 άνθρωποι στη Δυτική Ιάβα της Ινδονησίας σκοτώθηκαν και έξι τραυματίστηκαν την Παρασκευή μετά από κατάρρευση βράχου σε λατομείο, ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό ανθρώπων που έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια.

Η κατάρρευση σημειώθηκε στο Cirebon στη Δυτική Ιάβα, όπου τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν εκσκαφείς να εργάζονται για τη μεταφορά τεράστιων βράχων και προσωπικό να μεταφέρει σακούλες που περιείχαν πτώματα σε ασθενοφόρα.

Νωρίτερα, το Kompas TV είχε μεταδώσει ότι περίπου 10 άνθρωποι αγνοούνται.

Tanah longsor di gunung kuda Cirebon, lebih dari 20 orang penambang menjadi korban jiwa pic.twitter.com/l1SztaDFXM — G҉O҉ 🌞M҉I҉L҉ (@Gojekmilitan) May 30, 2025

Η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανέφερε ότι βαριά μηχανήματα, συμπεριλαμβανομένων τριών εκσκαφέων, ήταν επίσης θαμμένα κάτω από τους βράχους και ότι οι επιχειρήσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο. Δεν έδωσε καμία εκτίμηση για τον αριθμό των αγνοουμένων.

Ο κυβερνήτης της Δυτικής Ιάβας, Ντέντι Μουλιάντι, στον λογαριασμό του στο Instagram δήλωσε ότι ο χώρος ήταν επικίνδυνος και «δεν πληροί τα πρότυπα ασφαλείας για τους εργαζόμενους».

Πηγή: reuters.com

