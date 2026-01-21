Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Θεσσαλονίκη: Κατήγγειλε τον σύντροφο της μητέρας της ότι την κακοποιούσε σεξουαλικά

Την καταγγελία 20χρονης ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, κατά την τελευταία 6ετία, από τον σύντροφο της μητέρας της, ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές

κακοποίηση

Την καταγγελία 20χρονης ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση, κατά την τελευταία 6ετία, από τον σύντροφο της μητέρας της, ερευνούν οι αστυνομικές Αρχές της Θεσσαλονίκης. Η καταγγελία έγινε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού - Ευόσμου, ενώ ενημερώθηκε σχετικά και η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Όπως έγινε γνωστό, η νεαρή φέρεται να κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι ο 71 ετών (σήμερα) σύντροφος της μητέρας της προέβαινε κατ' επανάληψη σε γενετήσιες πράξεις εις βάρος της, από την ηλικία των 14 ετών. Κατά την ίδια, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβαιναν όταν απουσίαζε η μητέρα από το σπίτι, ενώ ο άντρας την απειλούσε με μαχαίρι ώστε να μην αποκαλύψει τίποτα σε εκείνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη σεξουαλική κακοποίηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark