«Συνασπισμός των προθύμων»: Το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενεί νέες ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία

Το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενεί την Πέμπτη μια κλειστή συνάντηση ανώτερων στρατιωτικών ηγεσιών από τον «συνασπισμό των προθύμων», καθώς καταρτίζονται τα σχέδια για μια προτεινόμενη ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία, σύμφωνα με το BBC. Περισσότερες από 20 χώρες πιστεύεται ότι θα συμμετάσχουν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αναμένεται να παρευρεθεί σε ένα μέρος της συνάντησης το απόγευμα της Πέμπτης.

Τα σχέδια για μια ειρηνευτική δύναμη υπό δυτική ηγεσία για την Ουκρανία λέγεται ότι προχωρούν σε επιχειρησιακή φάση, σημειώνει το δημοσίευμα.

Ανώτεροι στρατιωτικοί αξιωματικοί από τα κράτη που απαρτίζουν τον «συνασπισμό των προθύμων», με επικεφαλής τη Βρετανία και τη Γαλλία, πρόκειται να συζητήσουν για το πώς θα λειτουργήσει αυτό στην πράξη. Ωστόσο, παραμένουν ορισμένα σημαντικά εμπόδια.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα δεν θα ανεχθεί την παρουσία στρατευμάτων οποιουδήποτε μέλους του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, ανεξάρτητα από τον ρόλο τους.

Οι ΗΠΑ δείχνουν επίσης απρόθυμες να παράσχουν την απαραίτητη αεροπορική κάλυψη που τα υποψήφια μέλη λένε ότι χρειάζονται.

Ο Στάρμερ έχει δηλώσει στους δημοσιογράφους ότι το Κρεμλίνο σέβεται το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ηνωμένου Βασιλείου επειδή «έχουμε τη δική μας ανεξάρτητη αποτρεπτική δύναμη και είμαστε πιστοί στο ΝΑΤΟ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.