Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής θα επιδιώξουν να επιβεβαιώσουν τα σχέδιά τους για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, ωστόσο ανησυχούν ιδιαίτερα για άλλο ζήτημα: αν θα έχουν ρόλο στο ουκρανικό και τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση πυρός.

Οι ηγέτες των 27 μελών της ΕΕ συναντώνται στις Βρυξέλλες μετά τις επαφές του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Πούτιν είπε στον Τραμπ την Τρίτη ότι είναι πρόθυμος να περιορίσει τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας ως πρώτο βήμα, αλλά δεν συναίνεσε σε πλήρη κατάπαυση του πυρός, που προωθούν οι ΗΠΑ. Ο Ζελένσκι συμφώνησε επίσης να σταματήσουν οι επιθέσεις στις ρωσικές ενεργειακές υποδομές.

Παράλληλα, με την κυβέρνηση Τραμπ να απειλεί να διαταράξει τις εμπορικές σχέσεις, οι ηγέτες της ΕΕ σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε σχέδια που συζητούνται εδώ και καιρό για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Αναλυτικά όσα θα απασχολήσουν την Σύνοδο Κορυφής:

Οι διαπραγματευτικές προσπάθειες του Τραμπ

Ενώ η ΕΕ χαιρέτισε δημοσίως τις προσπάθειες των ΗΠΑ να προωθήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία, οι ηγέτες ανησυχούν όλο και περισσότερο για το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις του Τραμπ με το Κρεμλίνο.

Με τα αιτήματα του Πούτιν να περιλαμβάνουν ανακούφιση από τις κυρώσεις της ΕΕ, οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έχουν πει στους Ευρωπαίους ομολόγους τους ότι θα συμπεριληφθούν σε οποιαδήποτε συμφωνία, ανέφερε το Bloomberg. Ωστόσο, πολλά κράτη μέλη δεν συμφωνούν με την άρση των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Αντίθετα, ένα σχέδιο συμπερασμάτων της συνόδου κορυφής που είδε το Bloomberg επαναλαμβάνει την ετοιμότητα του μπλοκ να επιβάλει περισσότερες κυρώσεις, καθώς Βρυξέλλες συζητούν ένα 17ο πακέτο μέτρων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εν τω μεταξύ, οραματίζεται την Ουκρανία ως έναν «ατσάλινο σκαντζόχοιρο», οπλισμένο από τους συμμάχους και απρόσβλητο για το Κρεμλίνο. Και αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που ζητά ο Πούτιν.

Η ΕΕ έχει υποστηρίξει επίσης τη σύνδεση της βιομηχανίας όπλων της ΕΕ με την Ουκρανία, ως μέρος μιας νέας αμυντικής στρατηγικής. Αυτό σημαίνει παροχή τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων πυρομαχικών ετησίως, με παράλληλη διατήρηση της εκπαίδευσης και του εξοπλισμού των ουκρανικών δυνάμεων.

Όπως συνέβη πρόσφατα, τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να προχωρήσουν με τα σχέδιά τους ακόμα και χωρίς το «ναι» της Ουγγαρίας, η οποία ευθυγραμμίζεται με τη Ρωσία όσον αφορά τη διακοπή των παραδόσεων όπλων στο Κίεβο.

Αμυντικές δαπάνες

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε αυτό το μήνα την επέκταση δανείων ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών του μπλοκ.

Οι ηγέτες θα συζητήσουν τα κεφάλαια αυτά, τα οποία θα υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και θα συνοδεύονται από κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Τα ταμεία θα στηρίξουν τις αγορές από οντότητες με έδρα την ΕΕ, με ελάχιστο 65% του κόστους των συστατικών στοιχείων να προέρχεται από το μπλοκ - ή από γειτονικές χώρες όπως η Νορβηγία, η Ισλανδία και η Ουκρανία.

Ενώ οι τρίτες χώρες δεν μπορούν να επωφεληθούν άμεσα από τα δάνεια, ορισμένες μπορούν να συνεργαστούν με κράτη μέλη για να υποβάλουν αίτηση για τα δάνεια.

Στα κράτη μέλη που μπορούν να συνεργαστούν με κράτη μέλη της ΕΕ περιλαμβάνονται η Τουρκία, η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία.

Η ΕΕ σχεδιάζει επίσης να ενεργοποιήσει έναν μηχανισμό που θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς για να δαπανήσουν περίπου 650 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον για την άμυνα σε διάστημα τεσσάρων ετών χωρίς να προκαλέσουν δημοσιονομικές κυρώσεις. Η ρήτρα ισχύει για τέσσερα χρόνια και έχει ανώτατο όριο το 1,5% του ΑΕΠ. Οι ηγέτες θα αξιολογήσουν αν η προτεινόμενη χρηματοδότηση θα είναι επαρκής ή αν θα χρειαστούν περισσότερα.

Ανταγωνιστικότητα

Πριν οι γεωπολιτικές αναταραχές κυριαρχήσουν στη Σύνοδο Κορυφής, οι ηγέτες θα συζητήσουν και την ανταγωνιστικότητα και τις προσπάθειες του μπλοκ να εφαρμόσει τα μέτρα που περιέχονται σε έκθεση του πρώην προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Θα συζητηθούν μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας, τη δημιουργία μιας ένωσης κεφαλαιαγορών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Οι ηγέτες θα αρχίσουν επίσης να συζητούν για τον νέο προϋπολογισμό του μπλοκ από το 2028 έως το 2034. Στο πλαίσιο αυτό, θα θίξουν τη δημιουργία νέων πόρων για τον προϋπολογισμό - με τον φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών να επανέρχεται ως επιλογή.

