Ο Γάλλος Ολιβιέ Γκροντό, που κρατούνταν στο Ιράν από τον Οκτώβριο του 2022, «είναι ελεύθερος, στη Γαλλία, με τους δικούς του», ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για την απελευθέρωση των δύο τελευταίων Γάλλων υπηκόων που κρατούνται σε φυλακές στην Τεχεράνη.

«Μοιραζόμαστε την τεράστια χαρά και την ανακούφιση της οικογένειάς του», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο Χ αναφερόμενος στον 34χρονο Γκροντό, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο Ιράν σε πέντε χρόνια κάθειρξη για κατασκοπεία. Οι γαλλικές αρχές είχαν χαρακτηρίσει αυθαίρετη την ποινή αυτή, καταγγέλλοντας ότι η Τεχεράνη επιδίδεται σε διπλωματία των ομήρων.

«Ευχαριστώ τις κρατικές υπηρεσίες, τον πρεσβευτή μας στο Ιράν και το Κέντρο Κρίσεων και Υποστήριξης του Κε ντ’ Ορσέ (σ.σ. υπουργείο Εξωτερικών) για την αποφασιστική τους δράση», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Μακρόν δεν διευκρίνισε πότε αφέθηκε ελεύθερος ο Γκροντό ούτε τους όρους της απελευθέρωσής του.

Η απελευθέρωση αυτή πραγματοποιήθηκε έπειτα από μακρές και δύσκολες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και της Γαλλίας και σε ένα πλαίσιο αντιπαράθεσης των Δυτικών με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, αν και τα αποθέματά της σε εμπλουτισμένο ουράνιο πλησιάζουν στο όριο που απαιτείται για την κατασκευή του.

Ο Ολιβιέ Γκροντό, που θα γιορτάσει τα 35α γενέθλιά του την επόμενη εβδομάδα, θα υποβληθεί σε σειρά ιατρικών εξετάσεων καθώς τους τελευταίους μήνες η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί, κυρίως η ψυχική του υγεία, επεσήμανε κυβερνητική πηγή.

«Η απελευθέρωση αυτή τιμά τη γαλλική διπλωματία και το ακούραστο έργο της πρεσβείας μας στην Τεχεράνη, του κέντρου Κρίσεων και Υποστήριξης και των υπηρεσιών του υπουργείου Εξωτερικών, τους οποίους συγχαίρω για την επιμονή τους», αντέδρασε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό στο Χ.

«Συνεχίζουμε άοκνα τις προσπάθειές μας ώστε όλοι οι συμπατριώτες μας που παραμένουν όμηροι, ανάμεσα στους οποίους η Σεσίλ Κολέρ και ο Ζακ Παρί, να απελευθερωθούν με τη σειρά τους», πρόσθεσε.

Το ζευγάρι αυτό των Γάλλων συνελήφθη στις 7 Μαΐου 2022 κατά την τελευταία ημέρα του ταξιδιού τους στο Ιράν με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Ο Γκροντό, με καταγωγή από το Μονπελιέ, βρισκόταν ως τουρίστας στην πόλη Σιράζ στο νότιο Ιράν όταν συνελήφθη στις 12 Οκτωβρίου 2022.

Αρχικά κρατήθηκε στην Τεχεράνη, στη διαβόητη φυλακή Εβίν, και στη συνέχεια στη Σιράζ, προτού μεταφερθεί εκ νέου τον Οκτώβριο του 2024 στην Εβίν, όπου οι συνθήκες κράτησης είναι ιδιαίτερα δύσκολες.

Μέχρι τον Ιανουάριο είχε αποφασίσει να μην αποκαλύψει δημοσίως την ταυτότητά του, ελπίζοντας ότι οι διπλωματικές προσπάθειες μεταξύ Παρισιού και Τεχεράνης θα είχαν αίσιο τέλος με διακριτικότητα.

Όμως τελικά άλλαξε γνώμη και ξεκίνησε μια εκστρατεία ενημέρωσης για την κατάστασή του από τη φυλακή Εβίν με τη συνεργασία της επιτροπής υποστήριξής του που αποτελούνταν από φίλους του.

«Στην κατάστασή μου το να πάρω τον λόγο σημαίνει να αναλάβω ένα ρίσκο. Αλλά εκτός από ρίσκο, υπάρχει και ελπίδα», είχε δηλώσει ο Γκροντό σε ηχητικό του μήνυμα από το κελί του, το οποίο μετέδωσε το Radio France.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

