Ένα ακόμα σημαντικό πλήγμα προς τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάζεται να καταφέρει η Γερμανία, η οποία όπως όλα δείχνουν επιθυμεί να ενισχύσει την αμυντική της βιομηχανία αγοράζοντας εξοπλισμό από την Ευρώπη και μόλις το 8% να πηγαίνει σε αμερικανικά όπλα.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο στρατιωτικών προμηθειών της Γερμανίας, το οποίο έχει στην κατοχή του το Politico, η Γερμανία προετοιμάζεται να προωθήσει συμβάσεις ύψους σχεδόν 83 δισ. ευρώ κατά το επόμενο έτος. Ο κατάλογος, που καταρτίστηκε για την επιτροπή προϋπολογισμού του γερμανικού κοινοβουλίου, περιγράφει λεπτομερώς 154 σημαντικές αμυντικές αγορές μεταξύ Σεπτεμβρίου 2025 και Δεκεμβρίου 2026.

Σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία, κάθε σύμβαση αξίας άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ πρέπει να υποβάλλεται στο κοινοβούλιο για έγκριση. Ωστόσο, έργα στα οποία είναι επικεφαλής αμερικανικές εταιρείες εμφανίζονται μόνο σε λίγες περιπτώσεις.

Τα μόνα μεγάλα κεφάλαια με επικεφαλής Αμερικανούς εργολάβους είναι περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για τορπίλες που συνδέονται με τα αεροσκάφη P-8A της Boeing και περίπου 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ για τους πυραύλους και τους εκτοξευτές αεράμυνας MIM-104 Patriot της Raytheon. Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται και άλλες αγορές από τις ΗΠΑ όπως από πυραύλους AMRAAM και ESSM μέχρι πακέτα ραδιοεπικοινωνιών, το σύνολο των οποίων ανέρχεται σε περίπου 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου το 8% από αυτά που σχεδιάζει να ξοδέψει το Βερολίνο στην άμυνά του, με τα υπόλοιπα να πηγαίνουν συντριπτικά στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Καλός πελάτης

Τα τελευταία χρόνια, η Γερμανία ήταν ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές αμυντικού εξοπλισμού της Ουάσινγκτον.

Σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, το Βερολίνο υπέγραψε συμφωνίες πωλήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού στο εξωτερικό ύψους άνω των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ 2020 και 2024, φτάνοντας σε επίπεδο ρεκόρ 13,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2023, γεγονός που υπογραμμίζει την αυξημένη ζήτηση μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Αυτή η έξαρση κατέστησε για λίγο τη Γερμανία έναν από τους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για τις εξαγωγές όπλων των ΗΠΑ, μαζί με την Πολωνία και την Ιαπωνία. Τώρα η Γερμανία φαίνεται όμως να επικεντρώνεται στην ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης, μεταξύ 2020 και 2024, τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ αγόρασαν το 64% των όπλων τους από τις ΗΠΑ και ο Τραμπ θέλει πάση θυσία να συνεχιστεί αυτό.

Αφού κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Ιούλιο, ο Τραμπ διακήρυττε ότι η ΕΕ θα αγόραζε «τεράστιες ποσότητες» αμερικανικών όπλων αξίας «εκατοντάδων δισεκατομμυρίων». Για τις αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη δεν αποφασίζουν όμως οι Βρυξέλλες, αλλά οι εθνικές κυβερνήσεις.

Στη λίστα της Γερμανίας το πιο ακριβό πρόγραμμα το οποίο υπάρχει είναι αυτό της αγοράς φρεγατών F-127, το οποίο σχεδιάζεται από τον γερμανικό ναυτικό γίγαντα TKMS. Η υποβολή του αναμένεται στην επιτροπή προϋπολογισμού τον Ιούνιο του 2026 και το εκτιμώμενο κόστος του ανέρχεται σε 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα νέα πολεμικά πλοία προορίζονται για την παροχή αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας μεγάλου βεληνεκούς για το ναυτικό.

Ένα άλλο είναι το Eurofighter Tranche 5 - που κατασκευάστηκε από την Airbus, την BAE Systems και την Leonardo. Το κόστος ανέρχεται στα 4 δισ. ευρώ που πρόκειται να εγκριθούν τον Οκτώβριο του 2025 για νέα αεροσκάφη και άλλα 1,9 δισ. ευρώ για αναβαθμίσεις ραντάρ. Μαζί με περαιτέρω επενδύσεις σε συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και πακέτα αεροηλεκτρονικών, το σχέδιο δείχνει ότι το Βερολίνο διπλασιάζει τον υπάρχοντα ευρωπαϊκό στόλο μαχητικών του για να γεφυρώσει τις καθυστερήσεις στην παραγωγή του προβληματικού Future Combat Air System (FCAS), ενός μαχητικού επόμενης γενιάς που υποτίθεται ότι θα κατασκευαστεί από τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία.

Ο στρατός κατέχει επίσης εξέχουσα θέση. Πάνω από 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν προγραμματιστεί για επιπλέον τεθωρακισμένα οχήματα Boxer τον Οκτώβριο, τα οποία θα κατασκευαστούν από την Rheinmetall και την KNDS. Επίσης, απαιτούνται 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ για ένα νέο ανώνυμο τροχοφόρο αντιτορπιλικό αρμάτων μάχης.

Προσπάθεια εκσυγχρονισμού

Υπάρχουν αρκετά προγράμματα τα οποία το Βερολίνο επιθυμεί επίσης να εκσυγχρονίσει με κόστος που αγγίζει τα 2,3 δισ. ευρώ, όπως ο εκσυγχρονισμός του πυραύλου κρουζ Taurus. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς δέχεται πιέσεις από το Κίεβο να προμηθεύσει τους πυραύλους αυτούς στην Ουκρανία, αλλά μέχρι στιγμής οι γερμανικές κυβερνήσεις έχουν διστάσει να τους μεταφέρουν εκεί.

Η αεράμυνα αποτελεί μια άλλη σημαντική πτυχή. Το σχέδιο περιλαμβάνει περισσότερα από 300 εκατομμύρια ευρώ για πρόσθετες μονάδες IRIS-T SLM γερμανικής κατασκευής, 755 εκατομμύρια ευρώ για πυραύλους εκτοξευόμενους από πλοία και 490 εκατομμύρια ευρώ για νέους πυραύλους αεράμυνας μικρής εμβέλειας.

Στη λίστα βρίσκεται και το Eurodrone, με 196 εκατομμύρια ευρώ να έχουν διατεθεί για την ανάπτυξη του συστήματος «ανίχνευσης και αποφυγής» — προϋπόθεση για να πετάει το drone με ασφάλεια στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο. Το πρόγραμμα, με επικεφαλής τις Airbus, Dassault και Leonardo, μαστίζεται από καθυστερήσεις και αυξανόμενο κόστος, ωστόσο το Βερολίνο προχωρά με νέα χρηματοδότηση.

Οι αναβαθμίσεις για τις τρέχουσες φρεγάτες F-123 της Γερμανίας κοστίζουν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ ένα πακέτο συστημάτων ανθυποβρυχιακού πολέμου και νέες τορπίλες θα προσθέσουν αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ επιπλέον.

Πηγή: skai.gr

