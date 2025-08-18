Στο Οβάλ Γραφείο υποδέχθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Τιμή μας που έχουμε τον Ζελένσκι στις ΗΠΑ, νομίζω πως καταγράφεται πρόοδος για την επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ έχοντας στο πλευρό του τον Ζελένσκι. Είναι πιθανόν πως κάτι θα μπορούσε να προέλθει από την πρόσφατη συνάντηση με τον Πούτιν, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Εάν όλα πάνε καλά θα μπορούσε να υπάρξει μια τριμερής, πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις εξελίξεις στο ουκρανικό

Δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε στο τέλος του δρόμου, είπε επίσης ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, ενώ υπογράμμισε πως πιστεύει πως κι ο Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε επιπλέον πως θα εργαστεί με την Ουκρανία και όλους προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η ειρήνη θα παραμείνει σε ισχύ. Ανέφερε πως θα εργαστεί με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Έκρινε επίσης ότι μια κατάπαυση του πυρός δεν είναι αναγκαία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε πως θα υπάρξει πολλή βοήθεια στο θέμα της ασφάλειας.

Σας ευχαριστούμε πρόεδρε Τραμπ για τις προσπάθειές σας, είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ τόνισε ότι πρέπει να τερματιστεί ο πόλεμος.

Επισήμανε ότι είναι έτοιμος για τριμερή συνάντηση και δήλωσε ανοικτός στο ενδεχόμενο εκλογών.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ενώπιον δημοσιογράφων στο Οβάλ Γραφείο πως θα έχει μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά το πέρας των συναντήσεών του στον Λευκό Οίκο.

«Θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία αμέσως μετά τις σημερινές συναντήσεις. Θα έχουμε ίσως, ή ίσως όχι, μια τριμερή συνάντηση», επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Είπε επίσης πως μόλις είχε μιλήσει με τον Πούτιν έμμεσα.

Κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο Ζελένσκι, υποσχέθηκε δε πως οι ΗΠΑ «θα εμπλακούν» στη μελλοντική ασφάλεια της Ουκρανίας.

«Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας, διότι είναι εκεί κάτω, είναι η Ευρώπη, όμως επίσης εμείς θα τους βοηθήσουμε. Θα εμπλακούμε», δήλωσε ενώπιον του Τύπου ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στους Ευρωπαίους ηγέτες που συνοδεύουν τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Ο Τραμπ επανέλαβε σήμερα πως εάν η συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον Ουκρανό ομόλογό του πάει καλά, θα οργανώσει μία τριμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, προκειμένου να τερματιστεί η σύρραξη στην Ουκρανία.

«Θα έχουμε μία συνάντηση. Πιστεύω πως εάν όλα πάνε καλά σήμερα, θα έχουμε μία τριμερή συνάντηση και πιστεύω πως θα υπάρξουν καλές πιθανότητες να μπει τέλος στον πόλεμο, όταν την κάνουμε», είπε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

Ο Τραμπ έκρινε πάντως σήμερα πως μια κατάπαυση του πυρός δεν είναι αναγκαία για να μπει τέλος στη σύρραξη.

«Δεν πιστεύω πως χρειάζεται μια εκεχειρία», δήλωσε.

«Γνωρίζω πως αυτό θα μπορούσε να είναι κάτι καλό, όμως κατανοώ επίσης γιατί στρατηγικά μια χώρα ή μια άλλη δεν τη θέλουν».

Ερωτηθείς σχετικά με τι εγγυήσεις ασφαλείας χρειάζεται, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε: Τα πάντα.

Λίγο πριν, είπε πως είναι ανοικτός στο ενδεχόμενο εκλογών σε ασφαλείς συνθήκες εάν ο πόλεμος στη Ρωσία τερματιστεί.

Ο Ζελένσκι δήλωσε: «Πρέπει να εργαστούμε στο κοινοβούλιο διότι κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν μπορείς να έχεις εκλογές», ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να δίνεται στους πολίτες η δυνατότητα να έχουν μια δημοκρατική, ανοικτή, νόμιμη εκλογική αναμέτρηση.

Οι εκλογές στην Ουκρανία έχουν ανασταλεί αυτήν τη στιγμή λόγω του στρατιωτικού νόμου.





Πηγή: skai.gr

