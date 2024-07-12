Ο βασιλιάς Κάρολος αγοράζει πολυτελές διαμέρισμα στη Νέα Υόρκη. Η πληροφορία δεν θα αποτελούσε είδηση, αν η τιμή του ακινήτου δεν προκαλούσε ίλιγγο καθώς φτάνει το αστρονομικό ποσό των 6,6 εκατ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την New York Post πρόκειται για ένα διαμέρισμα στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, στην 111 W. 57th St, με θέα στο Central Park και ανέσεις που θα μπορούσαν να συγκριθούν με αυτές του παλατιού. Η έκτασή του, είναι 3.601 τμ. και διαθέτει πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, μεγάλες βεράντες, γυμναστήριο και ό,τι άλλο μπορεί να έχει ένα διαμέρισμα αυτού του επιπέδου.

King Charles buys $6.63M luxury condo on NYC’s Billionaires' Row.



The condo at 111 W 57th Street, spans 3,601 square feet and features three bedrooms, four-and-a-half bathrooms, and opulent interiors. Notable amenities include a swimming pool, sauna, double-height fitness… pic.twitter.com/qF2Atv8fPY — BoreCure (@CureBore) July 11, 2024

Το παλάτι, δεν αναφέρει επίσημα τίποτα για την πληροφορία αυτή, ούτε για το ποιος θα είναι ο ένοικος του «παλατιού». Στο συμβόλαιο πάντως αναφέρεται ότι ο αγοραστής, αναφέρεται στο συμβόλαιο ως «Η Αυτού Μεγαλειότητα ο Βασιλιάς του Καναδά, εκπροσωπούμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών», αγόρασε τη μονάδα 11Α, ένα διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων και 4,5 μπάνιων στον 11ο όροφο για 6,63 εκατομμύρια δολάρια.

Το διαμέρισμα, βρίσκεται στο συγκρότημα Billionaires’ Row που διαθέτει 60 κατοικίες, με 14 στο Steinway Hall που έχει πλέον πωληθεί πλήρως και τις υπόλοιπες 46 κατοικίες πλήρους ορόφου και διπλές κατοικίες στον παρακείμενο πύργο 91 ορόφων που διαθέτουν εκπληκτική θέα στο Central Park.

Πηγή: skai.gr

