Λίβυος πρωθυπουργός: Η τάξη στη χώρα αποκαταστάθηκε

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης, Αμπντέλ Χαμίντ Ντμπεϊμπά, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η ασφάλεια αποκαταστάθηκε στην Τρίπολη μετά από ένοπλες συγκρούσεις στην Τρίπολη.

Η βία ξέσπασε στην πρωτεύουσα τη Δευτέρα, μετά τη δολοφονία υψηλόβαθμου αξιωματούχου, και υπήρξαν σκληρές συγκρούσεις ειδικά στις συνοικίες Αμπού Σαλίμ και Σαλάχ αλ Ντιν.

«Συγχαίρω τα υπουργεία Εσωτερικών και Άμυνας, καθώς και όλα τα μέλη του στρατού και της αστυνομίας, για το σημαντικό επίτευγμα στην αποκατάσταση της ασφάλειας και στην εδραίωση της εξουσίας του κράτους στην πρωτεύουσα», δήλωσε ο Ντμπεϊμπά στο X.

«Αυτό που έχει επιτευχθεί σήμερα επιβεβαιώνει ότι οι νόμιμοι κρατικοί θεσμοί είναι ικανοί να προστατεύσουν το έθνος και να διατηρήσουν την αξιοπρέπεια των πολιτών του», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε να τερματιστεί η παρουσία «άτακτων ομάδων και να ενισχυθεί η αρχή ότι δεν υπάρχει θέση στη Λιβύη εκτός από τους κρατικούς θεσμούς και καμία εξουσία εκτός από αυτήν του νόμου».

Το Υπουργείο Άμυνας της Λιβύης, από την πλευρά του, επιβεβαίωσε ότι οι δυνάμεις του είχαν αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της συνοικίας Αμπού Σαλίμ, λέγοντας ότι η στρατιωτική του επιχείρηση για τον περιορισμό των συγκρούσεων «ολοκληρώθηκε με επιτυχία».

Η Λιβύη συνεχίζει να αντιμετωπίζει σποραδικές κρίσεις ασφαλείας που τροφοδοτούνται από ένα πολιτικό χάσμα που συνεχίζεται από το 2022.

Δύο αντίπαλες κυβερνήσεις διεκδικούν την εξουσία: η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, με επικεφαλής τον Ντμπέιμπα στην Τρίπολη, η οποία ελέγχει τη δυτική πλευρά, και μια παράλληλη κυβέρνηση με έδρα τη Βεγγάζη, με επικεφαλής τον Οσάμα Χαμάντ, διορισμένο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία ελέγχει τα ανατολικά τμήματα της χώρας και ορισμένες πόλεις στο νότο.

Χρόνια προσπαθειών υπό την ηγεσία του ΟΗΕ για τη διεξαγωγή εθνικών εκλογών έχουν βαλτώσει, παρατείνοντας τον πολιτικό κατακερματισμό και την ένοπλη σύγκρουση της χώρας.

