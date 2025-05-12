Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κωνσταντινούπολη;

Πυρετός διαβουλεύσεων για το Ουκρανικό, με τον Ζελένσκι να δηλώνει ότι θα περιμένει τον Πούτιν στην Τουρκία, τον Τραμπ να του λέει «πήγαινε» και τους Ευρωπαίους να απειλούν με κυρώσεις. Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί δείχνουν να διαφωνούν με την εκτίμηση που διατύπωνε το Σαββατοκύριακο, εκφράζοντας ουσιαστικά τη γνώμη πολλών αναλυτών, η ελβετική Neue Zürcher Zeitung, ότι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι στο Ουκρανικό έχει μπει σε ένα πλαίσιο, που εν πολλοίς αποτελεί δημιουργία του Βλάντιμιρ Πούτιν. Από τη στιγμή που η Δύση δεν είναι σε θέση, αλλά και σε διάθεση, να επιδιώξει τη νίκη στον πόλεμο, θα πρέπει να αποδεχτεί τη διαπραγμάτευση μαζί του.

Η πρωτοβουλία του Ρώσου προέδρου να προτείνει άμεση διαπραγμάτευση με τον Ουκρανό ομόλογό του και να βάλει στο παιχνίδι και τον Ταγίπ Ερντογάν μοιάζει να αιφνιδίασε τους Ευρωπαίους, οι οποίοι χαρακτήρισαν την κίνηση αυτή ως έναν πονηρό ελιγμό και ουσιαστικά προσπάθησαν να προλάβουν την αντίδραση του Κιέβου, απορρίπτοντάς την και εμμένοντας στην απαίτηση για άμεση κατάπαυση του πυρός. Ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πάντως δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν την Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη, κάτι που οι Τούρκοι διπλωμάτες δείχνουν να θεωρούν σίγουρο και προετοιμάζονται πυρετωδώς.

Σε άλλη γραμμή ο Τραμπ

Είναι ενδιαφέρον να φανεί στη συνέχεια αν αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ «Συνασπισμού των Προθύμων» και ουκρανικής ηγεσίας είναι απλώς μέρος μιας κοινής τακτικής ή αν κρύβει πράγματι μια διαφορά απόψεων. Η απάντηση στο ερώτημα αν ο Ζελένσκι θα βρεθεί την Πέμπτη στην Τουρκία, ακόμα και αν οι εκατέρωθεν επιθέσεις συνεχίζονται, θα εξηγήσει πολλά.

Η εκτίμηση των Ευρωπαίων αναλυτών είναι πάντως ότι η αντίδραση του Ζελένσκι οφείλει να είναι ακριβώς τέτοια, έτσι ώστε να αποκαλύψει την υποκρισία της πρότασης Πούτιν, ο οποίος από τη μια επιδιώκει να κερδίσει χρόνο, συνεχίζοντας τις επιθέσεις, και από την άλλη προσπαθεί να σπάσει το κοινό μέτωπο της Δύσης, δηλαδή την ενιαία προσέγγιση ΕΕ-ΗΠΑ, την οποία δεν κουράστηκε να υπογραμμίζει ο καγκελάριος Μερτς, σε απανωτές συνεντεύξεις του από το Σάββατο το μεσημέρι και μετά.

Όπως σχολίαζε το γερμανικό δίκτυο RND: «Αυτή η ενότητα διήρκησε μόνο μία μέρα - επειδή ο Τραμπ έπεσε για άλλη μια φορά θύμα των κόλπων του Πούτιν. Στην πλατφόρμα του Truth Social, καλεί την Ουκρανία να συμφωνήσει αμέσως σε διαπραγματεύσεις στην Τουρκία. Δεν θέτει ως όρο την κατάπαυση του πυρός για αυτό - σε αντίθεση με ό,τι είχε κάνει ρητά ο Μερτς λίγες ώρες νωρίτερα σε απάντηση στην κίνηση του Πούτιν. Ο Τραμπ δεν αναφέρεται καθόλου στις απειλούμενες κυρώσεις».

Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την αμφίσημη απορία για το αν θα μπορέσει να υπάρξει μια συμφωνία προκειμένου να σταματήσει το «λουτρό αίματος», κάτι που όπως είπε θα φανεί την ερχόμενη Πέμπτη, στέλνοντας έτσι μια έμμεση προτροπή στον Ζελένσκι να ταξιδέψει στην Τουρκία και δυσκολεύοντας ξανά τη θέση των Ευρωπαίων. Πολλοί παρατηρητές αναρωτιούνται στο μεταξύ για το αν η αλλοπρόσαλλη τακτική του Αμερικανού προέδρου θα παραμείνει ίδια έως την Πέμπτη ή αν μας επιφυλάσσει μια καινούρια έκπληξη.

Συνάντηση στο Λονδίνο

Οι Ευρωπαίοι πάντως συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις με ενεργό πάντα το Λονδίνο, όπου και έφτασαν τη Δευτέρα οι υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας, Πολωνίας, Ισπανίας, Ιταλίας, ο υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας και η εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, μετά από πρόσκληση του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι. Για μια ακόμα φορά υπήρξαν απειλές για νέες κυρώσεις εναντίον της Μόσχας και η διαβεβαίωση ότι η Δύση πρέπει και θα παραμείνει ενωμένη και δεν θα διασπαστεί εξαιτίας των «πολιτικών παιχνιδιών» του Πούτιν, όπως τα αποκάλεσε η Κάλλας. Πάντως ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ, υποστήριξε ότι «για πρώτη φορά υπάρχει δυναμική για ειρηνευτικές συνομιλίες», ζητώντας ωστόσο την άμεση κατάπαυση του πυρός. «Δεν γίνεται να υπάρχουν συνομιλίες αν δεν σιγήσουν τα όπλα» είπε, χωρίς να διευκρινίσει και αυτός τι είδους και εύρους θα μπορούσαν να είναι οι νέες κυρώσεις προς τη Ρωσία.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν οι δηλώσεις όλων των μετεχόντων, που περισσότερο θέλησαν να θυμίσουν τη σαββατιάτικη πρωτοβουλία Μακρόν, Μερτς, Στάρμερ, Τουσκ και λιγότερο είχαν να προσθέσουν κάτι νέο. Είναι σαφές ότι σε αυτό το περίεργο διπλωματικό παιχνίδι και με καινούριους παίκτες να παίρνουν θέση στο τραπέζι, η Ευρώπη θέλει να υπενθυμίζει σε κάθε ευκαιρία τον ρόλο της, προσπαθώντας να αποτρέψει ένα διμερές πινγκ-πονγκ Μόσχας-Ουάσινγκτον και επιδιώκοντας να κρατήσει κοντά της τον Ζελένσκι, που δέχεται ισχυρές πιέσεις από τον Τραμπ. Η προσπάθεια αυτή κάποιες στιγμές μοιάζει αγχωτική και δεν δείχνει να επηρεάζει ιδιαίτερα τις επιδιώξεις του Κρεμλίνου.

Πανηγυρίζει η Τουρκία

Την ίδια στιγμή στην Τουρκία πανηγυρίζουν για την «αναβάθμιση του ρόλου της από τη μεριά της Μόσχας και ετοιμάζονται για την Πέμπτη, ελπίζοντας ότι το όνομα της Κωνσταντινούπολης μπορεί να συνδεθεί με μια συμφωνία ειρήνης. Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια της DW στην Κωνσταντινούπολη, Αριάνα Φερεντίνου, οι Τούρκοι αρθρογράφοι αποφαίνονται ότι η Τουρκία παραμένει μία από τις πιο κατάλληλες χώρες για να φιλοξενήσει μια πλατφόρμα διαμεσολάβησης.

Ακόμα και αν οι συνομιλίες μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών εκπροσώπων δεν καταλήξουν σε αποτέλεσμα, ο Ερντογάν πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει την ευκαιρία για να ενισχύσει τη δική του θέση, είναι η σχεδόν ομόφωνη εκτίμηση. Εάν οι διαπραγματεύσεις ανοίξουν την πόρτα σε ένα ιστορικό επίτευγμα για την ειρήνη, αυτές θα προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερα οφέλη στον οικοδεσπότη. «Το τραπέζι της ειρήνης που περίμενε ο κόσμος στρώνεται στην Κωνσταντινούπολη» γράφει η φιλοκυβερνητική Σαμπάχ. «Όλοι οι δρόμοι προς την ειρήνη οδηγούν στην Κωνσταντινούπολη» τιτλοφορείται η επίσης φιλοκυβερνητική Μιλλιέτ. «Έξοδος κινδύνου: Κωνσταντινούπολη» σχολιάζει η Χουριέτ.

Σε παρέμβασή του ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν κάλεσε «και τα δύο μέρη να συνεργαστούν το συντομότερο δυνατό και να ξεκινήσουν την εκεχειρία». Η Μόσχα και το Κίεβο έχουν διαφορετικές ιδέες για το πώς θα επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, παραδέχτηκε ο Φιντάν. «Οι Ουκρανοί θέλουν πρώτα κατάπαυση του πυρός και μετά συνομιλίες, και οι Ρώσοι θέλουν πρώτα συνομιλίες και μετά κατάπαυση του πυρός». Επομένως, η κατάσταση είναι περίπλοκη, είπε ο Φιντάν. Ωστόσο, εμφανίστηκε βέβαιος ότι και οι δύο πλευρές θα βρουν έναν συμβιβασμό «τις επόμενες ημέρες».

Πηγή: Deutsche Welle

