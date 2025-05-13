Ρωσία: Συγκεντρώνει στρατεύματα στα σύνορα με τη Φινλανδία

Ρωσικά στρατεύματα φαίνεται να συγκεντρώνονται στα φινλανδικά σύνορα, μια ανησυχητική κίνηση που κλιμακώνει τους φόβους για μια παγκόσμια σύγκρουση, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Express.



Νέες δορυφορικές εικόνες έδειξαν αυξημένη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα κοντά στα ανατολικά σύνορα της Φινλανδίας, πυροδοτώντας νέες ανησυχίες για ραγδαία κλιμάκωση. Η Φινλανδία και η Σουηδία εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ το 2023 και το 2024, αντίστοιχα, και η Μόσχα φαίνεται να υλοποιεί την απειλή της να χρησιμοποιήσει «στρατιωτικοτεχνικά μέτρα» εάν η βορειοανατολική συμμαχία επεκτεινόταν προς τα ανατολικά.

Οι εικόνες που δημοσίευσε ο σουηδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας SVT από τη δορυφορική εταιρεία Planet Labs, δείχνουν μια συγκέντρωση στρατευμάτων και στρατιωτικών υποδομών στην Καμένκα, το Πετροζαβόντσκ, το Σεβερομόρσκ-2 και την Ολένια στη βορειοδυτική Ρωσία. Η ανάπτυξη θυμίζει τη συγκέντρωση ρωσικών στρατευμάτων στα ουκρανικά σύνορα τον Νοέμβριο του 2021 - λίγους μήνες πριν ο Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκινήσει τη γενικευμένη εισβολή του στη χώρα.

Καμένκα

Περισσότερες από 130 στρατιωτικές σκηνές, ικανές να φιλοξενήσουν έως και 2.000 στρατιώτες, έχουν στηθεί στην Καμένκα, μόλις 56 χιλιόμετρα από τα φινλανδικά σύνορα, από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με αναφορές της MailOnline.

Η Ρωσία προειδοποίησε ότι θα εφαρμόσει «στρατιωτικοτεχνικά μέτρα» σε απάντηση στην ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ τον Απρίλιο του 2023 - και η τελευταία κίνηση της χώρας θα μπορούσε να είναι μια προσπάθεια να «δοκιμάσει σκόπιμα την ενότητα του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Αναπληρωτής Αρχηγός Άμυνας της Φινλανδίας.

Μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα Welt τον περασμένο μήνα, ο αντιστράτηγος Βέσα Βιρτάνεν δήλωσε: «Η Ρωσία δοκιμάζει το Άρθρο 5 [ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ] όλο αυτό το διάστημα με μαζική μετανάστευση, με κυβερνοεπιθέσεις, με παρεμβολές GPS και επιθέσεις στον χώρο των πληροφοριών.

«Κατά τη διάρκεια του πολέμου, υπήρχαν περίπου 20.000 στρατιώτες και περίπου τέσσερις εφεδρικές ταξιαρχίες, τώρα βλέπουμε ότι η Ρωσία κατασκευάζει νέες υποδομές και μόλις μπορέσει, (θα φέρει) περισσότερα στρατεύματα στην περιοχή», πρόσθεσε. «Έτσι, θα υπάρχουν περισσότερα στρατεύματα εκεί στο μέλλον από ό,τι πριν από τον πόλεμο της Ουκρανίας».

Ολένια

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν τρεις νεόκτιστες αποθήκες στο Πετροζαβόντσκ, πιθανώς για την αποθήκευση τεθωρακισμένων οχημάτων, και μια ανακαινισμένη και λειτουργική αεροπορική βάση στο Σεβερομόρσκ-2 μετά από χρόνια μη χρήσης της.

Μια αεροπορική βάση στην Ολένια, περίπου 145 χιλιόμετρα από τη Φινλανδία, φαίνεται επίσης να έχει τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία, με ρωσικά βομβαρδιστικά να χρησιμοποιούν το σημείο για να πραγματοποιούν επιδρομές στην Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχους στο Κίεβο.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε επίσης μια νέα «Στρατιωτική Περιοχή του Λένινγκραντ» κοντά στα φινλανδικά σύνορα και έχει αναπτύξει πολλές στρατιωτικές μονάδες στην περιοχή από τότε που η Φινλανδία εντάχθηκε. ΝΑΤΟ.

Μια πράξη στρατιωτικής επιθετικότητας εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να πυροδοτήσει την αντίδραση ολόκληρης της συμμαχίας, ενδεχομένως παρασύροντας τον κόσμο σε μια νέα σύγκρουση.

Αυτό έρχεται μετά την προειδοποίηση του πρώην Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ ότι Σουηδία και Φινλανδία «τώρα αποτελούν μέρος ενός εχθρικού προς εμάς μπλοκ, πράγμα που σημαίνει ότι έγιναν αυτόματα στόχος για τις ένοπλες δυνάμεις μας, συμπεριλαμβανομένων πιθανών αντιποίνων και ακόμη και του πυρηνικού στοιχείου ή προληπτικών μέτρων στο πλαίσιο ενός στρατιωτικού δόγματος», είπε.

«Πολύ πραγματική απειλή μια επίθεση σε μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ έως το 2030»

«Μια επίθεση σε μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, το 2030 ή και νωρίτερα, αποτελεί μια πολύ πραγματική απειλή» προειδοποιεί στο μεταξύ σε συνέντευξή του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας Άντριους Κουμπίλιους.

Η προστασία από τη Ρωσία έχει γίνει πρακτική αναγκαιότητα: Ο Κουμπίλιους είναι μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι μια μελλοντική επίθεση του Πούτιν στην ΕΕ αποτελεί μια πολύ πραγματική απειλή.

Ο Κουμπίλιους πιστεύει ότι η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ είναι ένα βασικό στοιχείο για την οικοδόμηση ενός αυτοδύναμου ευρωπαϊκού συστήματος ασφαλείας, ανεξάρτητα από τη μορφή που μπορεί τελικά να πάρει.

Ως αποτέλεσμα, τα ευρωπαϊκά κράτη ετοιμάζονται να παράσχουν περισσότερα όπλα στις Ένοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, ενισχύοντας τόσο την αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας όσο και τη δική τους, και είναι προετοιμασμένα για δραματικές εξελίξεις.

