Συνάντηση Ερντογάν - Πούτιν στην Αστάνα, λίγο πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ

Σήμερα, 3 Ιουλίου, ξεκινά ο διπλωματικός μαραθώνιος του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αρχίζοντας από τη διήμερη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, στην Αστάνα του Καζακστάν, όπου η Τουρκία θα εκπροσωπηθεί ως «εταίρος διαλόγου».

Ο κ. Ερντογάν θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν (αναμένεται στις 17:00), επαφή η οποία κρίνεται από την τουρκική πλευρά ιδιαίτερα κρίσιμη, δεδομένης της εκρηκτικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η Άγκυρα στη Βόρεια Συρία και την επιχειρούμενη προσέγγισή της με το καθεστώς Ασαντ στη Δαμασκό, στο οποίο ασκεί αποφασιστικής σημασίας επιρροή η Μόσχα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η ατζέντα Πούτιν- Ερντογάν θα περιλαμβάνει την Ουκρανία, τη Συρία και τις διμερείς σχέσεις.

«Η διμερής συνάντηση θα είναι αρκετά μακρά, θα διαρκέσει τουλάχιστον μία ώρα. Θα συζητηθούν όλα τα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στις διμερείς σχέσεις. Φυσικά, οι Πρόεδροι θα ασχοληθούν επίσης με τις καταστάσεις στη Συρία και την Ουκρανία» δήλωσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στις ρωσοτουρκικές σχέσεις, ο Πεσκόφ αναγνώρισε ότι υπάρχουν ορισμένα «πιεστικά ζητήματα», αλλά τόνισε την πολιτική βούληση των δύο χωρών να τα επιλύσουν, όπως μετέδωσε το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Είπε επίσης ότι η ημερομηνία για την επίσκεψη του Πούτιν στην Τουρκία δεν έχει ακόμη προγραμματιστεί, αλλά θα μπορούσε να συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Τετάρτης. Η επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στην Τουρκία προαναγγέλλεται εδώ και περίπου ένα χρόνο, χωρίς όμως να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.

Εκτός από τους Πούτιν και Ερντογάν, στην Αστάνα θα βρίσκονται και ο Πρόεδρος της Κινάς, Σι Τζινπίνγκ, ο εκτελών χρέη προέδρου του Ιράν, Μοχάμαντ Μοχμπέρ, καθώς και ο οικοδεσπότης πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ Ζομάρτ Τοκάγεφ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν Σαβκάτ Μιρζιγιόγεφ, ο πρόεδρος του Τατζικιστάν, Εμομαλί Ραχμόν, ο πρόεδρος του Κιργιστάν Σαντίρ Ζαπάροφ και ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Ο δεύτερος σταθμός του προέδρου Ερντογάν θα είναι η Άτυπη Σύνοδος Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών που θα φιλοξενηθεί από το Αζερμπαϊτζάν στις 5 και 6 Ιουλίου. Στη Σύνοδο Κορυφής είναι προσκεκλημένος και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ. Σημειώνεται ότι τα κατεχόμενα έχουν γίνει δεκτά από το 2022 ως μέλος-παρατηρητής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών κατά την 9η Σύνοδο Κορυφής στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν.

Λίγα μόλις εικοσιτετράωρα μετά το ραντεβού του με τον Πούτιν και τις επαφές του με ηγέτες των χωρών μελών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, μεταξύ των οποίων και της Κίνας και του Ιράν, ο Ερντογάν θα βρεθεί στην Ουάσιγκτον, από τις 9 έως τις 11 Ιουλίου, για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, όπου θα βρίσκεται και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί αναμένεται να πραγματοποιήσει σειρά επαφών με δυτικούς ηγέτες, με την τουρκική πλευρά να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο περιθώριο της Συνόδου, χωρίς να αποκλείεται η συνάντηση αυτή να γίνει στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

