Η ισπανική κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο για να εμποδίσει τα παιδιά να παρακολουθούν πορνό στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, εισάγει ένα «διαβατήριο για πορνό» το οποίο ονομάζεται Digital Wallet Beta (Cartera Digital Beta ).

Σύμφωνα με το Politico, πρόκειται για μια ψηφιακή εφαρμογή που παρουσίασε η Μαδρίτη την περασμένη Δευτέρα η οποία θα επιτρέπει στις πλατφόρμες του Διαδικτύου να ελέγχουν εάν ένας υποψήφιος παρακολούθησης πορνό είναι πράγματι άνω των 18 ετών.

Οι θεατές πορνό θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή για να επαλήθευση την ηλικία τους. Μετά την επαλήθευση, θα λάβουν 30 δημιουργούμενες «πιστώσεις πορνό» που θα έχουν ισχύ ένα μήνα ώστε να τους παρέχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο για ενηλίκους. Οι λάτρεις των ταινιών πορνό θα μπορούν να ζητήσουν επιπλέον πιστώσεις.

Ενώ το ψηφιακό αυτό εργαλείο έχει επικριθεί για την πολυπλοκότητά του, η κυβέρνηση λέει ότι το μοντέλο αυτό είναι το πιο φιλικό ώστε να υπάρχει παράλληλα και το απόρρητο και να διασφαλίζεται ότι οι διαδικτυακές δραστηριότητες των χρηστών δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμες.

Το σύστημα θα είναι διαθέσιμο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Θα είναι εθελοντικό, καθώς οι διαδικτυακές πλατφόρμες μπορούν να βασιστούν σε άλλες μεθόδους επαλήθευσης ηλικίας για τον έλεγχο των ακατάλληλων θεατών.

Η απόφαση αυτή της Ισπανίας έρχεται ως προάγγελος σε αυτό που η ΕΕ αναμένεται να θεσμοθετήσεις και ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2027. Ο νόμος θα απαιτεί από τους ιστότοπους να εμποδίζουν τους ανηλίκους να έχουν πρόσβαση σε πορνό περιεχόμενο.

«Ενεργούμε εκ των προτέρων και ζητάμε από τις πλατφόρμες να το πράξουν επίσης», δήλωσε ο José Luis Escrivá, ψηφιακός γραμματέας της Ισπανίας, στην ισπανική εφημερίδα El País.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.