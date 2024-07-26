Συνάντηση Νετανιάχου - Τραμπ: «Είχαμε πάντα πολύ καλές σχέσεις»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο θέρετρό του στη Φλόριντα την Παρασκευή.

Ο Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Τραμπ, τον υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρική κούρσα, μια ημέρα μετά τη συνάντηση του με τον Δημοκρατικό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις.

President Trump greets Prime Minister Netanyahu at Mar-a-Lago 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/UTrjCDar4h — Margo Martin (@margommartin) July 26, 2024

Ο Ντόναλντ Τραμπ, υποδεχόμενος τον Ισραηλινό πρωθυπουργό δήλωσε ότι «είχε πάντα πολύ καλές σχέσεις» με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ σχολιάζοντας τον πόλεμο στη Γάζα είπε ότι «πρέπει να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι».

Ο Νετανιάχου, ανέφερε ότι το Ισραήλ θα στείλει μια διαπραγματευτική ομάδα στη Ρώμη για συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα «πιθανότατα στις αρχές της εβδομάδας».

Πηγή: skai.gr

