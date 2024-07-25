Ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, Ντόναλντ Τραμπ, μία ημέρα πριν από τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζήτησε γρήγορο τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς και επιστροφή των ομήρων, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ πρέπει να κάνει καλύτερη διαχείριση των «δημόσιων σχέσεών» του.

Ο πρώην πρόεδρος, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο Fox News, επέκρινε επίσης όσους διαμαρτυρήθηκαν για την ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού χθες στο αμερικανικό Κογκρέσο, ζητώντας να επιβληθεί ποινή φυλάκισης ενός έτους σε όσους βεβήλωσαν τη σημαία των ΗΠΑ.

Παράλληλα τόνισε ότι ο δισεκατομμυριούχος και διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Ίλον Μασκ, δεν του είπε ποτέ ότι σχεδίαζε να προσφέρει 45 εκατομμύρια δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία του, προσθέτοντας ότι διαφωνεί με οποιοδήποτε διάταγμα για υποχρεωτική απόκτηση ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

«Διαφωνώ όλοι να έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα», είπε ο Τραμπ. «Θέλετε να έχετε μια επιλογή, και αυτή περιλαμβάνει ηλεκτρικό όχημα», συμπλήρωσε.

Την προηγούμενη εβδομάδα η Wall Street Journal σε δημοσίευμά της τόνισε ότι ο Μασκ σκόπευε να προσφέρει περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια τον μήνα σε οργάνωση που υποστηρίζει την εκστρατεία Τραμπ για την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Χθες ο Μασκ αρνήθηκε ότι προσφέρει το ποσό αυτό για τη στήριξη της υποψηφιότητας Τραμπ, υποστηρίζοντας πως η συμβολή του είναι πολύ μικρότερη από αυτό το ποσό.

