Η διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της βρετανικής αστυνομίας ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη μιας ποινικής έρευνας σε σχέση με το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, όπου καταγράφεται ένας αστυνομικός να κλωτσάει στο κεφάλι έναν άνδρα πεσμένο στο έδαφος, με τις εικόνες να οδηγούν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας και να πυροδοτούν κατηγορίες για ρατσισμό.

Το βίντεο, που τραβήχτηκε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ (βόρεια Αγγλία), προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις στη Βρετανία.

SHOCK WARNING: Caught on camera, what is being described as police brutality, a UK policeman kicks and stomps on the head of a Muslim man while he lays face down on the floor.



The incident allegedly occurred at Manchester airport.



It is unclear why the man was originally… pic.twitter.com/oawce9Za5r — Robert Carter (@Bob_cart124) July 24, 2024

«Ενημερώσαμε τον αξιωματικό της αστυνομίας του Μάντσεστερ ότι τελεί υπό ποινική έρευνα για επίθεση», αναφέρει σε δελτίο Τύπου το Ανεξάρτητο Γραφείο για τη Συμπεριφορά της Αστυνομίας (Independent Office for Police Conduct's- IOPC).

Ο αστυνομικός, ο οποίος τέθηκε σε διαθεσιμότητα χθες, βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο μιας πειθαρχικής έρευνας, συμπλήρωσε το IOPC. Η περιφερειακή διευθύντριά του Κάθριν Μπέιτς ανέφερε πως ο αστυνομικός θα περάσει από ανάκριση «το συντομότερο δυνατόν».

Επιπλέον, η ίδια υπογράμμισε ότι η οικογένεια του θύματος της ζήτησε να «επαναλάβει την έκκλησή του για ειρήνη».

Στο βίντεο διακρίνεται ένας άνδρας να κείτεται στο έδαφος μπρούμυτα και να τον κλωτσάει με δύναμη στο κεφάλι δύο φορές ένας αστυνομικός.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Μάντσεστερ, τρεις αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση, μεταξύ αυτών ένας που του έσπασαν τη μύτη και τέσσερις άνδρες συνελήφθησαν. Όπως ανέφερε, οι αστυνομικοί είχαν κληθεί για μια συμπλοκή.

Για δεύτερη συναπτή ημέρα, μια διαδήλωση διεξήχθη το βράδυ της Πέμπτης μπροστά από το αστυνομικό τμήμα του Ροτσντέιλ, στο Μάντσεστερ, με τη συμμετοχή εκατοντάδων ανθρώπων.

Συνθήματα, όπως «δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ειρήνη, όχι στη ρατσιστική αστυνομία» ακούγονταν κατά τη διάρκεια της χθεσινής κινητοποίησης, η οποία συνεχίστηκε στους δρόμους του Μάντσεστερ, με τους συμμετέχοντες να εμποδίζουν την κυκλοφορία των τραμ και των αυτοκινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

