Η Φινλανδία υποψιάζεται ότι ρωσικό πλοίο παραβίασε σήμερα το απόγευμα τον θαλάσσιο χώρο της, δήλωσε το φινλανδικό υπουργείο Άμυνας.

Το περιστατικό αυτό σημειώνεται ενώ οι σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών, που μοιράζονται κοινά σύνορα μήκους 1.340 χιλιομέτρων, επιδεινώθηκαν μετά την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ πέρυσι, και εντάθηκαν περαιτέρω από μερικά διασυνοριακά περιστατικά.

Στις 10 Ιουνίου, τέσσερα ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη έμειναν σχεδόν δύο λεπτά στον φινλανδικό εναέριο χώρο στ΄ανοιχτά της πόλης Λόβιϊσα, στον νότο, υπενθυμίζει το φινλανδικό υπουργείο, εντός σχεδόν 2,5 χλμ. της βορειοευρωπαϊκής χώρας.

H φινλανδική ακτοφυλακή θα διενεργήσει έρευνα για την υποψία της παραβίασης του θαλασσίου χώρου που σημειώθηκε την Παρασκευή, στ΄ανοιχτά του κόλπου της Φινλανδίας, και θα ανακοινώσει το πόρισμα μόλις ολοκληρωθούν οι έρευνες, πρόσθεσε το υπουργείο, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Η ημερήσια εφημερίδα Helsingin Sanomat επικαλείται τον επικεφαλής ερευνητή της συνοριοφυλακής Πέτερ Στόφερ να αναφέρει ότι το πλοίο ήταν ένα σκάφος εξερεύνησης του βυθού και λειτουργούσε υπό τον ρωσικό Στόλο της Βαλτικής Θάλασσας.

Ο Στόφερ είπε στην εφημερίδα ότι πλοίο της φινλανδικής συνοριοφυλακής συνόδευσε το σκάφος έξω από την περιοχή και ότι το περιστατικό διήρκησε σχεδόν επτά λεπτά.

Η χώρα έκλεισε τα χερσαία σύνορά της με τη Ρωσία τον Δεκέμβριο του 2023, με το Ελσίνκι να κατηγορεί τη Μόσχα ότι οργανώνει την άφιξη παράτυπων μεταναστών προκειμένου να αποσταθεροποιήσει τη βορειοευρωπαϊκή χώρα.

Αυτή η εισροή αιτούντων άσυλο οδήγησε τη Φινλανδία να υιοθετήσει στα μέσα Ιουλίου ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που επιτρέπει στους συνοριοφύλακες να αρνούνται την είσοδο των τελευταίων που φθάνουν στα ανατολικά σύνορα της χώρας χωρίς να εξετάσουν το αίτημά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.