Η πτώση της θερμοκρασίας και η βροχή αναμένεται να βοηθήσουν τους πυροσβέστες που συνεχίζουν να δίνουν μάχη σήμερα ενάντια στη γιγαντιαία δασική πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε ένα μέρος της τουριστικής πόλης Τζάσπερ, στον δυτικό Καναδά, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η πόλη βρίσκεται στην καρδιά του εθνικού πάρκου του Τζάσπερ, του μεγαλύτερου του Καναδά, το οποίο είναι γνωστό για τα βουνά του, τις λίμνες και τους καταρράκτες του, που προσελκύουν κάθε χρόνο 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες.

Το 30-50% της πόλης καταστράφηκε από αυτήν την πυρκαγιά που εξακολουθεί να θεωρείται «ανεξέλεγκτη» κι η οποία έχει ήδη κάψει περισσότερα από 360.000 στρέμματα.

«Οι θερμοκρασίες κατέγραψαν πτώση και η βροχόπτωση ξεκίνησε λίγο μετά τα μεσάνυχτα», αναφέρει ο Parcs Canada στην πιο πρόσφατη ενημέρωσή του.

Η βροχή αυτή αναμένεται να ανακόψει την πορεία της φωτιάς τις επόμενες 72 ώρες, διευκρίνισε ο οργανισμός, ο οποίος διαχείριζεται τα εθνικά πάρκα του Καναδά και συντονίζει τη μάχη εναντίον των πυρκαγιών στην περιοχή.

Ο στρατός αναμένεται να στείλει δυνάμεις ως ενισχύσεις, την ώρα που 400 ξένοι πυροσβέστες από τη Νέα Ζηλανδία, το Μεξικό και τη Νότια Αφρική θα μεταβούν στην περιοχή.

Από τη φωτιά δεν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες. Οι 25.000 κάτοικοι και τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή απομακρύνθηκαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, όταν η φωτιά γιγαντώθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο, αιφνιδιάζοντας τους πυροσβέστες.

Η πυρκαγιά προκλήθηκε από κεραυνούς το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με το Parcs Canada, το οποίο έκανε λόγο για φλόγες που έφθασαν σε ύψος άνω των 100 μέτρων. Την ίδια ώρα, οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή το απόγευμα της Τετάρτης είχαν ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να εξαπλωθεί σε απόσταση 5 χιλιομέτρων σε λιγότερα από 30 λεπτά, δήλωσε ο Μάικ Έλις, υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της Αλμπέρτα.

Θα χρειαστούν «εβδομάδες» ώσπου να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά, σύμφωνα με τις αρχές.

Πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες μετά την πτώση κεραυνών στον δυτικό Καναδά, που πλήττεται από ξηρασία. Συνολικά, στην επαρχία της Αλμπέρτα, περισσότερες από 170 μέτωπα παραμένουν ενεργά.

Η Βρετανική Κολομβία, που συνορεύει με την Αλμπέρτα, πλήττεται επίσης από πυρκαγιές, με περισσότερα από 400 ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή, εκ των οποίων πάνω από τα μισά καίνε ανεξέλεγκτα. Τις τελευταίες 24 ώρες έχουν εκδηλωθεί 56 πυρκαγιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

