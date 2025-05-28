Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει σήμερα στο Βερολίνο για συνομιλίες με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση, στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Μερτς θα υποδεχθεί τον Ζελένσκι με στρατιωτικές τιμές στην καγκελαρία στις 12:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας).

«Η επίσκεψη θα επικεντρωθεί στη γερμανική υποστήριξη προς την Ουκρανία καθώς και στις προσπάθειες επίτευξης εκεχειρίας»με τη Ρωσία, επεσήμανε ο Στέφαν Κορνέλιους εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης.

Το απόγευμα ο Ζελένσκι θα συναντηθεί με τον Γερμανό πρόεδρο, Φρανκ- Βάλτερ Στάινμαϊερ.

Ο Μερτς, που ορκίστηκε καγκελάριος της Γερμανίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έχει δεσμευθεί να αναλάβει έναν περισσότερο ηγετικό ρόλο στη στήριξη της Ουκρανίας σε σχέση με τον προκάτοχό του Όλαφ Σολτς.

Λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του ο συντηρητικός Γερμανός καγκελάριος επισκέφθηκε μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες το Κίεβο και τη Δευτέρα υποστήριξε το δικαίωμα της Ουκρανίας να πραγματοποιεί μεγάλου βεληνεκούς πλήγματα στο ρωσικό έδαφος, σε αντίθεση με την προσεκτική ρητορική του Σολτς για το θέμα.

Χθες βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος ανακοίνωσε σχέδια για την περαιτέρω επέκταση και αύξηση της παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών όπλων για να ενισχυθούν οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, τρία και πλέον χρόνια μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στο έδαφος της χώρας.

Σημειώνοντας πως υπάρχουν ήδη εκατοντάδες εταιρείες που παράγουν οπλισμό, ο πρόεδρος Ζελένσκι πρόσθεσε πως η κυβέρνησή του προετοιμάζει συμφωνίες επενδύσεων σε συνεργασία με ευρωπαϊκά κράτη για να αυξηθεί η παραγωγή όπλων στη χώρα του, με έμφαση σε μη επανδρωμένα οχήματα και σε όπλα μεγάλου βεληνεκούς.

Οι δυνατότητες του ουκρανικού στρατού σε ό,τι αφορά οπλικά συστήματα μακρού βεληνεκούς θεωρούνται από ειδικούς σε ζητήματα εξοπλισμών πολύ κατώτερες από αυτές του ρωσικού.

Πηγή: skai.gr

