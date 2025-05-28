Τούρκοι αναλυτές: Ο Ερντογάν δεν θα φύγει ποτέ - Αν γίνουν 127.000 εκλογές θα είναι υποψήφιος σε όλες!

«Ο Ερντογάν δεν θα φύγει ποτέ! Αν γίνουν 127.000 εκλογές, θα είναι υποψήφιος σε όλες!» σχολίαζαν Τούρκοι αναλυτές μετά τις δηλώσεις του Τούρκου προέδρου ότι αυτός και ο τουρκικός λαός είναι συνοδοιπόροι «όχι μόνο μέχρι την κάλπη, αλλά μέχρι την τελευταία μας πνοή».

«Θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει» σημείωναν οι αναλυτές, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Ο διευθυντής της εφημερίδας Sozcu, Γιλμάζ Οζντίλ: «Ο Ταγίπ Έρντογάν δήλωσε πως το μέλημα του δεν είναι η επανεκλογή του. Μα είναι δυνατόν; Kάποιοι το ερμήνευσαν πως δεν θα θέσει ξανά υποψηφιότητα. Όχι στην πραγματικότητα είπε 'εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να ξαναθέσω υποψηφιότητα'. Αν γίνουν 127.000 εκλογές, ο Ταγίπ Ερντογάν θα θέλει να είναι υποψήφιος και στις 127.000 εκλογές και να τις κερδίσει! Δηλαδή τι νομίζουν; Πως θα γίνουν εκλογές, ο Ερντογάν θα κάνει παράδοση, θα πει αυτά είναι τα κλειδιά του παλατιού μου με τα 1.150 δωμάτια, εδώ είναι το πάρκινγκ του, εδώ είναι ο κήπος του παλατιού κτλ; Μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο; Όχι, και για να μην συμβεί κάτι τέτοιο, θα κάνει τα πάντα για να γίνουν εκλογές με τον τρόπο που θα κερδίσει ο ίδιος».

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ Χούπης στο Φανάρι

Συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο - Βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για τη συνάντηση των αρχηγών ενόπλων δυνάμεων βαλκανικών χωρών.

Τουρκικά ΜΜΕ: «Άσκηση του ΝΑΤΟ δίπλα από τα τουρκικά σύνορα»

Παράπονα στη γειτονική χώρα από την παρουσία Αμερικανών σε Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή και Καβάλα

Ρεπορτάζ εφημερίδας TURKIYE: «Οι Αμερικανοί στρατιώτες έφτασαν σε απόσταση 95 χιλιομέτρων από την Τουρκία. Τα άρματα μάχης και όλος ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στην άσκηση μεταφέρθηκαν στην Κομοτηνή. Στην άσκηση που θα συμμετάσχουν 3000 Αμερικανοί στρατιώτες θα εκτελεστούν σενάρια διάβασης ποταμών και συνόρων.

Στην άσκηση Ιmediate Response-2025 οι Αμερικανοί στρατιώτες μετέφεραν τα τεθωρακισμένα τους οχήματα στην Κομοτηνή. Στην άσκηση θα χρησιμοποιηθούν άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ελικόπτερα Apache και Blackhawk. Εντός λίγων ημερών αναμένεται να ξεκινήσει και η φάση της Αλεξανδρούπολης. Στην άσκηση που θα έχει διάρκεια 12 ημερών και θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιουνίου στην Αλεξανδρούπολη. Η Τουρκία παρόλο που είναι μέλος του ΝΑΤΟ δεν προσκλήθηκε στη συγκεκριμένη άσκηση. Στόχος είναι η ενίσχυση της άμυνας του ΝΑΤΟ στο ανατολικό μέτωπο σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη. Στην άσκηση οι αμερικανικές δυνάμεις θα κάνουν ασκήσεις αποβάσεων και θα χρησιμοποιηθούν τα λιμάνια της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης.

Ικανοποίηση στην Άγκυρα από την ένταξη στα αμυντικά προγράμματα της ΕΕ

Η Άγκυρα επιθυμεί να πάρει μερίδιο από τα 150 δισ. δολάρια

Η MILLIYET αναφέρει ότι «η ΕΕ υιοθετεί επίσημα χρηματοδοτικό εργαλείο για τη χορήγηση δανείων έως και 150 δισεκατομμυρίων ευρώ για κοινές αμυντικές προμήθειες. Θα εντάξει και την Τουρκία».

Η SOZCU σημειώνει ότι «η Ευρώπη ενέκρινε το ταμείο άμυνας 150 δισεκατομμυρίων ευρώ: Και η Τουρκία μπορεί να ωφεληθεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.