Μεξικό: 17 πτώματα εντοπίστηκαν σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην πολιτεία Γουαναχουάτο

Οι πολιτειακές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη ότι ερευνητές εντόπισαν 17 πτώματα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Γουαναχουάτο, την πολιτεία του Μεξικού την οποία πλήττει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη το κύμα βίας που συνεχίζει να σαρώνει τη χώρα, με πάνω από 3.000 ανθρωποκτονίες το 2024, ή με άλλα λόγια πάνω από το 10% του εθνικού συνόλου.

Η μακάβρια ανακάλυψη έγινε την Παρασκευή και το Σάββατο στην Ιραπουάτο, πόλη στη Γουαναχουάτο κάτοικοι της οποίας πέφτουν συχνά θύματα της βίας του οργανωμένου εγκλήματος.

Την 23η Μαΐου εντοπίστηκαν δεκαέξι πτώματα «σε διαφορετικά στάδια αποσύνθεσης», εξήγησε η τοπική εισαγγελία, διευκρινίζοντας πως επρόκειτο για 11 άνδρες, 2 γυναίκες και τρία πρόσωπα το φύλο των οποίων δεν έχει επαληθευτεί ακόμη, διότι τα πτώματά τους βρίσκονταν σε προχωρημένη σήψη.

Την επομένη βρέθηκε ακόμη ένα –το δέκατο έβδομο– πτώμα, ενώ ανακτήθηκαν επίσης μαχαίρια, ματσέτες, σκαπάνες και φτυάρια.

«Τα πτώματα που ανακτήθηκαν μεταφέρθηκαν για αναλύσεις και ταυτοποίηση σε ιατροδικαστικά εργαστήρια», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Τα μεξικανικά νεκροτομεία είναι γεμάτα πτώματα που δεν έχουν αναγνωριστεί μέχρι τώρα: είναι πάνω από 50.000 — μπορεί να είναι ακόμη και 72.000, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις που ανάγονται στον Σεπτέμβριο του 2024.

Η εισαγγελία ενημέρωσε πως μέχρι στιγμής, εξακριβώθηκε η ταυτότητα πέντε ανθρώπων, τεσσάρων ανδρών και μιας γυναίκας, που είχε δηλωθεί πως εξαφανίστηκαν.

Το 2024, στην πολιτεία Γουαναχουάτο διαπράχθηκαν περισσότερες ανθρωποκτονίες από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη από τις 32 πολιτείες του Μεξικού: 3.151, ή αλλιώς το 10,5% του συνολικού αριθμού στη χώρα, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα.

Η πολιτεία καταμετρά 1.260 θύματα φόνων από την αρχή της χρονιάς. Έχουν επίσης αναφερθεί 3.658 εξαφανίσεις εκεί.

Τη 19η Μαΐου, επίθεση ενόπλων στοίχισε τη ζωή σε επτά ανθρώπους, ανάμεσά τους ανήλικους, στον δήμο Σαν Φελίπε.

Στις αρχές Μαρτίου, ομάδα ενόπλων δολοφόνησε επτά ανθρώπους στον δήμο Απασέο ελ Γκράντε.

Πολιτεία με βιομηχανία, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και άφθονο τουρισμό, με πολλές πόλεις της αποικιακής εποχής να αποτελούν μαγνήτες για τους επισκέπτες, η Γουαναχουάτο μετατράπηκε τα τελευταία χρόνια σε πεδίο μάχης δυο συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, που συγκρούονται μεταξύ άλλων για τον έλεγχο του λαθρεμπορίου καυσίμων. Πρόκειται για το καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), που πρόσφατα εγγράφτηκε στη μαύρη λίστα των ξένων «τρομοκρατικών» οργανώσεων από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μαζί με άλλες επτά μαφίες της Λατινικής Αμερικής· και τοπική συμμορία, το καρτέλ Σάντα Ρόσα δε Λίμα (ΚΣΡΛ).

Η Γουαναχουάτο συγκαταλέγεται στα λιγοστά εναπομείναντα προπύργια του Κόμματος Εθνικής Δράσης (PAN), παράταξης της φιλελεύθερης συντηρητικής δεξιάς, αντίπαλης του κυβερνώντος Κινήματος για την Εθνική Αναγέννηση (MORENA, εθνικιστική αριστερά).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

