Η αγωνία της Ουκρανίας για την απόκτηση περισσότερων αμερικανικών συστημάτων αεράμυνας

Μεγαλώνει η ανησυχία στην Ουκρανία για την εξασφάλιση περισσότερων συστημάτων αεράμυνας Patriot αμερικανικής κατασκευής, καθώς τα αποθέματα που εστάλησαν κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν τελειώνουν και η νέα κυβέρνηση δεν είναι πρόθυμη να στείλει περισσότερα, σύμφωνα με έξι Ουκρανούς και Δυτικούς αξιωματούχους.

Ενώ η Ρωσία βομβαρδίζει την Ουκρανία με drones και πυραύλους κρουζ, οι βαλλιστικοί πύραυλοι είναι αυτοί που προκαλούν τον μεγαλύτερο φόβο και μπορούν να αντιμετωπιστούν αξιόπιστα μόνο με πυραύλους Patriot.

Οι βαλλιστικοί πύραυλοι, που ταξιδεύουν αρκετά μίλια ανά δευτερόλεπτο, προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στην ηλεκτροπαραγωγική ισχύ της Ουκρανίας κατά τις επιθέσεις σε σταθμούς παραγωγής ενέργειας το 2023 και το 2024.

Η ταχύτητα και το μέγεθός τους, καθώς και το γεγονός ότι είναι δύσκολο να αναχαιτιστούν, τους έχουν καταστήσει ένα από τα πιο αποτελεσματικά όπλα της Ρωσίας, ιδίως εναντίον ουκρανικών υποδομών.

Η άμεση ανάγκη της Ουκρανίας για τους Patriot ήταν εμφανής κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όταν οι δυνάμεις αεράμυνάς της δεν κατάφεραν να αναχαιτίσουν κανέναν από τους εννέα βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν το Σάββατο το βράδυ και νωρίς την Κυριακή. Δύο από τους πυραύλους κατευθύνθηκαν προς το Κίεβο, όπου πιστεύεται ότι βρίσκονται σταθμευμένες τουλάχιστον δύο μονάδες Patriot.

Εκτός από τους βαλλιστικούς πυραύλους, η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 900 drones και 65 πυραύλους κρουζ στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε μερικές από τις μεγαλύτερες επιθέσεις του πολέμου, σημάδι ότι η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καταδίκασε τις ρωσικές επιθέσεις, αλλά δεν έδωσε καμία υπόσχεση για πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν «έχει τρελαθεί εντελώς!» έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social. Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Πούτιν, απάντησε ότι ο Τραμπ είναι συναισθηματικά φορτισμένος...

Η πρόσθετη στρατιωτική βοήθεια που έχει ζητήσει η Ουκρανία από την κυβέρνηση Τραμπ είναι περισσότεροι πύραυλοι και εκτοξευτές Patriot, «τους οποίους, ειλικρινά, δεν έχουμε», όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας την περασμένη Τρίτη.

Ο Ρούμπιο είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «ενθαρρύνουν» τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ να δωρίσουν πυραύλους και συστήματα Patriot από τα αποθέματά τους. Αλλά, πρόσθεσε, «καμία από αυτές τις χώρες δεν θέλει να χάσει τα δικά της συστήματα Patriot».

Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Κίεβο δήλωσε ότι η αμερικανική κατασκευάστρια εταιρεία Raytheon βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία επέκτασης των γραμμών παραγωγής για να καλύψει τη ζήτηση μετά το 2022. «Οι ΗΠΑ πρέπει να διατηρήσουν μια συγκεκριμένη ποσότητα για την άμυνά τους, σε περίπτωση επίθεσης από το Ιράν ή άλλον αντίπαλο» δήλωσε ο διπλωμάτης.

Ωστόσο, Ουκρανοί αξιωματούχοι στο Κίεβο πιστεύουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα ήταν πρόθυμη να πουλήσει στη χώρα περισσότερους Patriot αντί να τους στείλει ως βοήθεια, όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι δεν αναμένει από την Ουάσινγκτον να εμποδίσει την πώληση συστημάτων αεράμυνας στην Ουκρανία στο μέλλον, αλλά κατανοεί ότι ο Λευκός Οίκος «δεν θα τα δώσει δωρεάν».

«Σκέφτονται σαν επιχειρηματίες. Αν σου δώσω κάτι, πρέπει να μου δώσεις κι εσύ κάτι σε αντάλλαγμα» είπε. «Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό.»

Εν τω μεταξύ, οι σύμμαχοι της Ρωσίας συνεχίζουν να αποδεικνύουν την υποστήριξή τους. Η Βόρεια Κορέα έχει προμηθεύσει τη Μόσχα με περίπου 250 βαλλιστικούς πυραύλους από το περασμένο φθινόπωρο, σύμφωνα με τις στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Ουκρανίας. Σύμφωνα με στοιχεία των ουκρανικών δυνάμεων αεράμυνας, η Ρωσία χρησιμοποίησε βορειοκορεατικούς πυραύλους KN-23 σε έξι από τις εννέα βαλλιστικές επιθέσεις στην Ουκρανία τον Μάιο - συμπεριλαμβανομένης της μαζικής επίθεσης της Κυριακής.

Η κυβέρνηση Τραμπ επέτρεψε στη Γερμανία να επανεξάγει εξαρτήματα των Patriot στο Κίεβο, αφότου η Ουκρανία υπέγραψε τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα ορυκτά τον Απρίλιο - οι ΗΠΑ έχουν ασκήσει βέτο στην μεταπώληση οποιουδήποτε στρατιωτικού εξοπλισμού τους.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η χώρα του θα έδινε πυραύλους Patriot στην Ουκρανία μαζί με τέσσερα συστήματα IRIS-T, ένα όπλο μικρής - μεσαίας εμβέλειας που είναι αποτελεσματικό κατά πυραύλων κρουζ αλλά όχι κατά βαλλιστικών πυραύλων.

Ωστόσο, το Βερολίνο σχεδιάζει να στείλει στην Ουκρανία τους παλαιότερους πυραύλους PAC-2 Patriot, οι οποίοι, σε σύγκριση με τους νεότερους πυραύλους PAC-3, δεν είναι τόσο αποτελεσματικοί στην αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, δήλωσε ο Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Το μόνο άλλο υπάρχον σύστημα που μπορεί να καταρρίψει έναν βαλλιστικό πύραυλο είναι ο Aster, ένας ευρωπαϊκός πύραυλος, αν και αυτό δεν έχει αποδειχθεί, πρόσθεσε.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών, στον οποίο δεν επετράπη να μιλήσει δημόσια, δήλωσε ότι ακόμη και οι πύραυλοι PAC-3 δεν μπορούν να αναχαιτίσουν τον Oreshnik, τον νέο βαλλιστικό πύραυλο της Ρωσίας, ο οποίος αποκαλύφθηκε με μεγάλες τυμπανοκρουσίες τον Νοέμβριο.

Ενώ η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα δικά της συστήματα αεράμυνας και την ευρωπαϊκή βοήθεια για την αντιμετώπιση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων κρουζ, εξακολουθεί να χρειάζεται τους πυραύλους και τα συστήματα Patriot για την αναχαίτιση βαλλιστικών πυραύλων, δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών.

Ήδη από το 2025, δεκάδες πολίτες έχουν σκοτωθεί σε ρωσικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους. Στα μέσα Απριλίου, 35 άμαχοι σκοτώθηκαν και 113 τραυματίστηκαν σε μια επιδρομή στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Μια εβδομάδα νωρίτερα 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων εννέα παιδιών, και 75 τραυματίστηκαν όταν βαλλιστικός πύραυλος έπληξε μια παιδική χαρά στην πόλη Κριβίι Ριχ στο νότιο τμήμα της χώρας. Οι αρχές αναφέρουν ότι και οι δύο επιθέσεις έγιναν με ρωσικούς πυραύλους Iskander.

Ο αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών δήλωσε ότι λόγω της ταχύτητας και του μεγέθους των βαλλιστικών κεφαλών, η κατοχή αρκετών Patriot είναι ζήτημα «ύπαρξης». Κάποιοι στην αμερικανική κυβέρνηση καταλαβαίνουν, είπε ο αξιωματούχος, αλλά κάποιοι όχι, ότι «κάθε Ισκαντέρ μπορεί να σκοτώσει εκατοντάδες ανθρώπους».

Για άλλες χώρες, η δωρεά πυραύλων ή συστημάτων Patriot στην Ουκρανία είναι ένα μεγάλο θέμα, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, επειδή είναι ακριβά και αποτελούν σημαντικό μέρος του εθνικού μηχανισμού ασφαλείας κάθε χώρας.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε συνομιλίες εδώ και εβδομάδες σχετικά με την εξεύρεση ενός ακόμη συστήματος Patriot για την Ουκρανία, πιθανώς από κάπου στην Ευρώπη, αλλά δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδος, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Το ζήτημα της αεράμυνας πρόκειται να συζητηθεί όταν ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ επισκεφθεί την έδρα του ΝΑΤΟ στις αρχές Ιουνίου, δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός, προσθέτοντας ότι τότε θα μπορούσε να υπάρξει ανακοίνωση για μια δέσμευση Patriot προς την Ουκρανία, αλλά όχι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται απρόθυμη να κάνει μεγάλες ανακοινώσεις σχετικά με τις παραδόσεις όπλων στο Κίεβο, πιστεύοντας ότι αυτό θα μπορούσε να εκτροχιάσει τις διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε.

«Φαίνεται να πιστεύουν τώρα ότι αν έχουμε μια τεράστια ανακοίνωση για την παράδοση πυραύλων Patriot στην Ουκρανία, αυτό δεν είναι κάτι που θέλουν, επειδή θα θυμώσει πολύ τον Πούτιν» δήλωσε ο αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

