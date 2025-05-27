Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία αναμένεται να διαρκέσει καιρό, λόγω της απροθυμίας της Ρωσίας να μπει σε διαπραγματεύσεις.

«Οι πόλεμοι συνήθως τελειώνουν λόγω οικονομικής ή στρατιωτικής εξάντλησης της μίας ή και των δύο πλευρών και σ' αυτό τον πόλεμο εξακολουθούμε να είμαστε προφανώς πολύ μακριά από το να φθάσουμε σ' αυτή την κατάσταση», δήλωσε ο Μερτς σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Τούρκου με τον Φιλανδό πρωθυπουργό, Πέτερι Όρπο.

«Έτσι μπορεί να πρέπει να προετοιμασθούμε για μακρά διάρκεια», πρόσθεσε ο Μερτς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

