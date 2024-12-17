Του Θανάση Γκαβού

Συνάντηση με τον ντε φάκτο νέο ηγέτη της Συρίας, Μοχάμεντ αλ Γκολάνι είχαν στη Δαμασκό Βρετανοί διπλωμάτες.

Ο αρχηγός της οργάνωσης HTS, που πλέον από πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλείται με το πραγματικό του όνομα, Αχμάντ αλ Σαράα, συνομίλησε, μεταξύ άλλων, με την Αν Σνόου, την ειδική αντιπρόσωπο του Ηνωμένου Βασιλείου για τη Συρία.

Η επιβεβαίωση της συνάντησης προέκυψε μέσα από φωτογραφίες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και είχε προαναγγελθεί στην ουσία από τον υπουργό Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι.

Jolani receives British government delegation and takes photos with a female representative without a veil. The moderation is real pic.twitter.com/AtumABN4gf — Drew Pavlou (@DrewPavlou) December 16, 2024

Η HTS είπε πως συζητήθηκαν «οι νεότερες εξελίξεις».

Ο Αλ Τζολάνι μίλησε εξάλλου στους Times ζητώντας άρση των δυτικών κυρώσεων σε βάρος τη Συρίας και διαβεβαιώνοντας πως η χώρα του δε θα χρησιμοποιηθεί ως ορμητήριο επιθέσεων κατά του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

