Πέθανε η Μαρίσα Παρέδες, πρωταγωνίστρια του Αλμοδόβαρ

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών η Ισπανίδα ηθοποιός Μαρίσα Παρέδες, η καριέρα της οποίας χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα από τις έξι ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε με σκηνοθέτη τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, ανακοίνωσε σήμερα η Ισπανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

⚫ L'actrice espagnole Marisa Paredes est décédée à l'âge de 78 ans, a annoncé l'Académie espagnole du cinéma. Sa carrière a notamment été marquée par les six films qu'elle a tournés sous la direction de Pedro Almodovar #AFP pic.twitter.com/8vP6wO9AQI December 17, 2024

Στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Ισπανός σκηνοθέτης δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες της ηθοποιού, η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στις ταινίες του "Ψηλά Τακούνια", "Το Μυστικό μου Λουλούδι", "Ολα για τη Μητέρα Μου", "Μίλα Της", "Το Δέρμα που Κατοικώ" και "Αμαρτωλές Καλόγριες".

Πηγή: skai.gr

