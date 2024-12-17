Λογαριασμός
Πέθανε η Μαρίσα Παρέδες, πρωταγωνίστρια του Αλμοδόβαρ - Η ανάρτηση του διάσημου σκηνοθέτη

H Παρέδες σημείωσε μεγάλη επιτυχία στις ταινίες "Ψηλά Τακούνια",  "Ολα για τη Μητέρα Μου", "Μίλα Της", "Το Δέρμα που Κατοικώ" και "Αμαρτωλές Καλόγριες"

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών η Ισπανίδα ηθοποιός Μαρίσα Παρέδες, η καριέρα της οποίας χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα από τις έξι ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε με σκηνοθέτη τον Πέδρο Αλμοδόβαρ, ανακοίνωσε σήμερα η Ισπανική Ακαδημία Κινηματογράφου.

Στον λογαριασμό του στο Instagram, ο Ισπανός σκηνοθέτης δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες της ηθοποιού, η οποία σημείωσε μεγάλη επιτυχία στις ταινίες του "Ψηλά Τακούνια", "Το Μυστικό μου Λουλούδι", "Ολα για τη Μητέρα Μου", "Μίλα Της", "Το Δέρμα που Κατοικώ" και "Αμαρτωλές Καλόγριες".

